Студентів зацікавлять інноваційні підходи

На базі Заліщицького агроколеджу відбулося засідання методичної комісії всеукраїнського методцентру «Агроосвіта» з економічних спеціальностей: «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Економіка».

У роботі засідання взяли участь представники навчальних закладів з Полтавщини, Вінниччини, Хмельниччини, Миколаївщини та Сумщини. Вступним словом західноукраїнський захід відкрив директор Заліщицького агроколеджу В.С. Глова, який презентував навчальний заклад і визначив напрямки та перспективи його розвитку.

Заступник директора Лубенського фінансово-економічного коледжу В.В. Джура розкрила особливості формування навчальних планів на 2016/17 навчальний рік у зв’язку з переходом на новий Перелік спеціальностей. Свої пропозиції з цього питання висловили М.В. Сопилюк та Л.В.Стрільчук

З інноваційними підходами до практичного навчання студентів економічних спеціальностей познайомив завідувач виробничої практики Брацлавського агроекономічного коледжу М.Т. Пилявець, а методист Бобровицького коледжу економіки та менеджменту О.П. Леденко проаналізувала зміст тестових завдань для проведення моніторингу знань студентів із спеціальностей «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Комерційна діяльність» та «Фінанси і кредит».

Під час засідання було внесено зміни і доповнення до Положення про огляд-конкурс на кращу організацію роботи лабораторії «Навчальна бухгалтерія» із спеціальності «Бухгалтерський облік» для аграрних технікумів і коледжів, який проводитимуть в 2017-2018 н.р.

На завершення методист НМЦ Г.М. Кураченко підбила підсумки засідання. Результатом роботи комісії стануть рекомендації з вивчення економічних дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

М.ПАПУШКО,

голова циклової комісії обліково-фінансових дисциплін

О.ЯРЕМЧУК,

методист економічного відділення

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