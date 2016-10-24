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Стежками рідного краю – в незабутнє минуле

24/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Заліщики,Культура,Народний кореспондент,Новини,Освіта,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

20103Україна незалежна держава Європи, яка має глибоку історію, багату культуру, щирий волелюбний і миролюбний народ. У рамках святкування 25-ліття української незалежності в Заліщицькому аграрному коледжі ім. Є.Храпливого відбувся цікавий Тиждень історії.

Того святкового понеділка всіх викладачів та працівників коледжу зустрічали студенти у вишитому вбранні і дарували синьо-жовті стрічки. Центральний вхід та вестибюль навчального закладу були оформлені національною символікою, упродовж дня звучали патріотичні відеокліпи та експонувались книжкові виставки у фойє коледжу – «Стежками рідного краю»; у читальному залі – приурочена 150-й річниці від дня народження М. Грушевського. Тоді ж стартувала он-лайн вікторина «Чи знаєш ти історію свого коледжу?» та випущено тематичний часопис «Коріння і крона».

На інформаційно-просвітницькій годині відбулось офіційне відкриття Тижня історії. До присутніх звернувся заступник директора з навчальної роботи М.В. Сопилюк, який наголосив на актуальності історичних знань. На урочинах прозвучала поезія «Незалежна моя Україно!» у виконані студентки Г. Макух, зачарував глядачів гурт «Браво» із піснею «Оберіг» (керівник С.Я. Тарасевич).

Родзинкою урочистостей став флеш-моб студентів 11 групи під керівництвом О. Качора і Т. Стасюка. Під запальну пісню Гайтани «Сонце нам сяє» студенти, танцюючи із синьо-жовтими прапорами, виклали «25» – ювілейну дату для України.

Першокурсники висловили свої побажання для України, в яких звучали заклики до миру та віра у світле майбутнє нашої держави. А в небо злетіли синьо-жовті кульки.

Наступного дня викладачі історії організували перегляд документальних фільмів: «М. Грушевський. Галицька весна української ідеї» та «Діти безодні», на вшанування 150-тої річниці від дня народження державного та політичного діяча М.С. Грушевського і відзначення 75-х роковин трагедії у Бабиному Яру.

Студенти-першокурсники разом з кураторами відвідали  музей навчального закладу та районний краєзнавчий музей.

У гуртожитку №1 вихователі організували зустріч студентів І та ІІ курсів з учасниками АТО – викладачем коледжу Ярославом Симотюком та директором ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Орестом Винницьким.

Другокурсники провели науково-теоретичну конференцію «М.С. Грушевський і державотворення України».

Завершився Тиждень підбиттям підсумків он-лайн вікторини «Чи знаєш ти історію свого коледжу?», розробленої М.В. Сопилюком. На адресу організаторів вікторини надійшло 83 анкети. Серед студентів найкращі знання історії коледжу виявили: Аліна Гриців (1-е місце), Дмитро Лесюк (2-е місце), Іванна Швидковська (2-е місце), Лідія Гембатюк (3 місце). Добрі знання та змістовну інформацію представили студенти: Арсен Голич, Іван Федорцен, Галина Макух, Роман Крижанівський, Тетяна Матвіїв, Віра Орищук, Дмитро Зозуля, Віталій Халак, Назар Хоміцький, Микола Малиняк, Михайло Тремблюк. Переможцям та призерам вікторини було вручено грамоти дирекції коледжу, книги про історію нашого навчального закладу і міста Заліщики.

Оргкомітет проведення Тижня історії висловлює щиру подяку викладачам М.Д. Олійник, М.В. Сопилюку, І.Я.Книшу, О.Л. Тракало, Ю.П.Війтику, Н.Я. Деркач, звукорежисеру О.М. Мартинчуку та всім студентам, які брали участь у заходах.

Г. ПЕТРІВ, викладач історії Заліщицького аграрного коледжу

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Автор: on 24/10/2016. Категорія: Аналітика, Заліщики, Культура, Народний кореспондент, Новини, Освіта, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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