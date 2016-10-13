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Степан ЗАГОРОДНИЙ: Краще б нам нормальні зарплати і пенсії, а не ваші нікчемні субсидії…

13/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Економіка,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

14001«Те, що жити в Україні не престижно – давно усім зрозуміло. Те що рівень життя українців просто мізерний – теж не таємниця. Але своїми «подачками» влада просто добиває. От якраз одна із таких – субсидії. Повірте мені, я пенсіонер і багато років сумлінно пропрацювавши  лікарем і чесно пропрацювавши на державу – ніколи не міг подумати, що на старість від тої ж держави буду мати отаку віддяку. Мені дають субсидію. Це просто сміх. Це приниження для мене і таких як я, для кожного українця, це, мовляв: «нате вам знижки, щоб ви могли заплатити за прожиття за тими космічними цінами, які ми вам виставляємо», або, ще краще: «нате вам бонуси, щоб ви вижили тоді, коли виживати практично нереально»…. І бідні люди бігають з тими документами, довідками писульками, чекають у чергах, щоб добитися тієї нікчемної субсидії … Це просто ганьба!

Люди добрі, «дорога» і «шановна» моя владо, яка уже давно насміхається наді мною і такими як я, навіщо мені ваші бонуси, ваші подачки, ваші субсидії? Та дайте людям нормальні зарплати і пенсії, а не «знижки» на комунальні послуги. Не піднімайте цін до такого рівня, що товари стають для простих людей недоступними. Ви ж робите усе можливе для того, щоб старе покоління через бідність вимирало, а молодь – щоб виїжджала за кордон, бо тут жити нереально. Так ви робите усе, щоб України просто не стало! Задумайтеся, «безцінні» наші політики… Так вічно бути не може… І ви не вічні на своїх посадах… То зробіть щось таке, щоб не для себе, а для людей, щоб нарешті вам не було соромно українцям в очі дивитися… Хоча який там у вас сором…. Про що я говорю…. ПОЛІТИКИ, БУДЬТЕ ЛЮДЬМИ»!  – каже тернополянин, пенсіонер, лікар Степан Загородний.

Джерело: tenews.te.ua

 

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Автор: on 13/10/2016. Категорія: Аналітика, Економіка, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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