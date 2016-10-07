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Степан БАРНА: «Наші аграрії отримають ще один інструмент доступу до фінансових ресурсів – аграрні розписки»

07/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Головні новини,Головне в номері,Економіка,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

66013Аграрна галузь навіть в умовах економічної кризи стабільно демонструє зростання обсягів виробництва.  Показники  виробництва валової продукції за 8 місяців  зросли на 101,2%.  Про це заявив голова обласної державної адміністрації Степан Барна під час «круглого столу» з питань впровадження аграрних розписок в області.

«В області  обробляють понад 810 тис. га ріллі. Незважаючи на складні природно-кліматичні умови цього року, аграрії  досягли хороших результатів у зборі врожаїв, а також маємо певні здобутки і в розвитку тваринництва. Тому наше спільне завдання – закріпити ці позиції і дати поштовх для подальшого розвитку українського АПК. Всі ми розуміємо, що аграрний сектор – один з ключових в економіці, який потребує фінансових ресурсів, вимагає від сільгоспвиробників уміння і таланту. Проте всім відомо, що сільгоспвиробникам часто бракує вільних коштів. Вирішити це питання покликаний Проект, метою якого є впровадження аграрних розписок задля покращення доступу до фінансових та матеріально-технічних ресурсів для малих і середніх агровиробників», – констатував Степан Барна.

Згідно з офіційними даними, на сьогодні в області працює понад   1,0  тис. сільськогосподарських підприємств, в тому числі 575  фермерських господарств. Цей показник залишається сталим уже впродовж багатьох років, що засвідчує життєздатність та конкурентоспроможність цих господарств.

«Тому аграрні розписки дають можливість прискорити процес отримання необхідних ресурсів, що є особливо актуальним у періоди польових робіт. Ми сподіваємося, що керівники  зацікавляться  новим альтернативним видом фінансування аграрної галузі – аграрними розписками, необхідністю їх впровадження, механізмом його використання», – зауважив очільник краю.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (044)490-64-00 або (067)443-60-87 – Наталія Лозицька, експерт із зв’язків з громадськістю та стейкхолдерами Проекту IFC «Аграрні розписки в Україні».

 

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Автор: on 07/10/2016. Категорія: Аналітика, Головні новини, Головне в номері, Економіка, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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