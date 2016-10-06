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 Статус учасника бойових дій можуть отримати добровольці

06/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Життя,Народний кореспондент,Новини,Правова допомога,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

6604Для цього воїнам потрібно звернутися в експертну комісію, що діє при Тернопільській ОДА.

Про це повідомив голова правління громадської організації «Державницька ініціатива Яроша» Андрій Шараскін (Богема). Всеукраїнський проект започаткувала саме ця структура. Активісти вже домоглися, аби 65 сімей загиблих воїнів-добровольців здобули статус сім’ї учасника бойових дій. Вони вже отримують державну  допомогу.

«Добровольці – це ті люди, які пішли воювати за покликом серця. Вони є у всіх підрозділах. Хто підписував контракт відразу, хто мобілізовувався і відразу здавав документи, а хто, оминаючи бюрократичну тяганину, просто йшов туди, де велися активні бойові дії, – розповідає голова правління громадської організації «Державницька ініціатива Яроша» Андрій Шараскін. – Наша громадська організація розпочала цей всеукраїнський проект, аби всі добровольці отримали належний статус».

Так, у багатьох регіонах України обласні, районні та міські ради ухвалили рішення про визнання добровольців учасниками АТО і про створення спеціальних комісій. Окрім того, за словами Андрія Шараскіна, скерували і звернення до Верховної Ради, щоби їх називали учасниками бойових дій.

Таким чином, воїнів-добровольців уже визнали в Івано-Франківську, Дніпрі, Чернівцях, Львові, Житомирі, Сумах, Чернігові, Луцьку, Рівному, Хмельницькому, Кропивницькому, Одесі, Маріуполі, Харкові. На цих територіях уже формують комісії. Такий самий сценарій розвитку подій очікують найближчим часом у Києві та області. У Івану-Франківську, Дніпрі й Чернівцях добровольці вже отримують пільги.

На виконання рішення сесії Тернопільської обласної ради, в облдержадміністрації теж створили комісію щодо надання статусу учасника бойових дій усім добровольцям. Вже відбулося два засідання, на яких визначили завдання комісії та порядок подання документів.

Також чиновники облдержадміністрації наголошують, що добровольці завжди отримували належну допомогу у вирішенні особистих питань, оздоровленні чи санаторному лікуванні. Та разом з тим, усіх добровольців, які брали участь в АТО, для отримання відповідного статусу просять безпосередньо звертатися в експертну комісію, що діє при Тернопільській ОДА.

«Ми збираємо документи від усіх добровольців, які хочуть отримати статус учасника бойових дій. Основними є  подання від керівників штабів, тобто від тих військових структур, у яких військовослужбовець стояв на обліку, а також подання від громадських організацій, від яких вони йшли воювати», — наголошує заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Юрій Юрик.

Додамо, що на сьогодні в області налічується близько 3200 демобілізованих. Очікується, що до кінця поточного року їхня кількість зросте орієнтовно до 5000.

Наталя ЛУКІВ

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Автор: on 06/10/2016. Категорія: Аналітика, Життя, Народний кореспондент, Новини, Правова допомога, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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