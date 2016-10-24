Стало відомо, хто “підставив” Катинського

Cуд призначив 2 млн грн застави військовому комісару Тернопільщини полковнику Володимиру Катинському, якого затримали на хабарі.

Про це zik.ua повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону України.

«Шевченківський районний суд Львова обрав військовому комісару Тернопільського обласного військового комісаріату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з визначенням застави в розмірі 2 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Хабар, за даними військової прокуратури, призначався за сприяння у призначенні військового комісара Борщівського РВК Тернопільщини на посаду та нестворення перешкод у службовій діяльності.

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