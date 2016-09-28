Стало відомо, хто голосував за протизаконне рішення стосовно зміни керівництва газети «Свобода»

Фракції та депутати Тернопільської обласної ради, які голосували за протизаконне рішення стосовно зміни керівництва газети «Свобода».

«Блок Петра Порошенка «Солідарність»

Білик Антон Іванович

Білик Любомир Степанович

Вислоцький Василь Михайлович

Гадз Петро Іванович

Гасюк Осип Амброзович

Градовий Василь Степанович

Заліщук Володимир Васильович

Іванишин Володимир Васильович

Крижовачук Олег Петрович

Леськів Ігор Юрійович

Марущак Іван Петрович

Овчарук Віктор Вікторович

Пилипів Микола Іванович

Поляк Ольга Михайлівна

Риндюк Микола Васильович

Самсоненко Олександр Феодосійович

Всеукраїнське об’єднання «Свобода»

Баконь Ігор Йосипович

Башта Олександр Ілліч

Бобко Володимир Олегович

Бутковський Богдан Леонідович

Заставна Ольга Петрівна

Коцемір Сергій Вікторович

Любінський Олег Євгенович

Мисик Володимир Святославович

Сиротюк Олег Мирославович

Турецька Наталя Іванівна

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

Бабій Ольга Павлівна

Деревляний Василь Тимофійович

Заріцька Надія Романівна

Лісовський Володимир Романович

Мерена Ігор Семенович

Пінь Михайло Миколайович

Сліпець Петро Ярославович

Ференц Василь Володимирович

Громадський рух «Народний контроль»

Синоверський Любомир Васильович

Радикальна партія Олега Ляшка

Дзюбан Юрій Іванович

Швець Сергій Петрович

Яциковський Богдан Ігорович

Українське об’єднання патріотів – «Укроп»

Вовчок Інна Ігорівна

Цибульський Андрій Іванович

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