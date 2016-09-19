Стало відомо, чиї зарплати зростуть наступного року

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман представив проект бюджету України на 2017 рік, у якому передбачено, що мінімальна зарплата та прожитковий мінімум за рік зростуть на 162 грн, до 1762 грн. Через пожвавлення економіки передбачено збільшити держбюджет на 17% до 876 млрд грн, економічне зростання 3% ВВП, дефіцит не більш як 3%.

Про це повідомляє “Урядовий портал“.

“Ми бачимо, що економіка нашої країни починає відновлюватися. Наше завдання зробити цей процес незворотним і пришвидшити економічне зростання. Через нього зробити все для того, щоб кожен український громадянин відчув, що життя починає змінюватися у його доходах, його статках, і це – важливий пріоритет”, -сказав прем’єр-міністр.

Збільшувати податки не планують.

Пріоритетами будуть національна безпека і оборона, реконструкція та будівництво доріг, децентралізація, енергоефективність, підтримка аграрного сектору та освіти.

Видатки на оборону планують збільшити на 14,5 млрд грн до 129 млрд грн.

На дороги хочуть витратити 14,2 млрд грн від надходжень акцизного збору в Дорожній фонд та 1 млрд дол. залучити від міжнародних фінансових організацій.

Уряд пропонує залучити 800 млн коштів бюджету і близько 100 млн євро від міжнародних донорів для створення Фонду енергоефективності.

Передбачають 5,5 млрд грн на підтримку сільгосптоваровиробників, наприклад, на модернізацію, придбання малої механізації, українських тракторів, причіпного обладнання для малих та середніх фермерів.

До 9 млрд грн збільшується розмір державної підтримки у рамках Державного фонду регіонального розвитку. З них 1 млрд грн спрямують на підтримку об’єднаних територіальних громад і 8 млрд грн – на соціально-економічний розвиток територій.

На реструктуризацію шахт і підтримку шахтарів передбачено 1,8 млрд грн.

Уряд підвищує фінансування освіти на 21,1 млрд. Передбачає збільшення заробітної плати педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у середньому більш ніж на 1400 грн. Видатки на стипендії збільшили на 576 млн грн.

На охорону здоров’я планують збільшити фінансування на 8,2 млрд грн. Пропонують спрямувати 5,9 млрд грн на централізовану закупівлю медикаментів через міжнародні організації і претендувати на кошти Глобального фонду. Крім того, передбачене зростання у середньому на 20% зарплати медиків.

На сферу культури у проекті бюджету передбачають збільшення видатків на 1 млрд грн. 500 млн грн пропонують спрямувати на розвиток кіноіндустрії в Україні. Також передбачені кошти на ремонтно-реставраційні роботи у Національному історико-меморіальному заповіднику “Бабин Яр”, на облаштування “Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності”, а також будівництво другої черги Національного музею “Меморіал жертв Голодомору”.

Уряд передбачає 2017 року збільшити фінансування української дипломатичної служби на 1 млрд грн.

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