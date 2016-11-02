Спроможні громади – сильна держава

У Тернополі відбулася міжрегіональна конференція «Спроможні громади – основа розвитку регіонів: завдання і можливості в контексті децентралізації». У конференції взяли участь представники з дев’яти регіонів України: органів місцевого самоврядування, державної влади, об’єднаних територіальних громад. Організаторами заходу виступили Українська асоціація районних та обласних рад, Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», облрада та облдержадміністрація.

«Обласна рада приділяє значну увагу реформі місцевого самоврядування, – зауважив голова обласної ради Віктор Овчарук. – У переліку перших рішень обласної ради цього скликання – схвалення проекту перспективного плану формування територій громад області. Про реформу місцевого самоврядування та територіальної організації влади останнім часом багато пишуть і говорять. Є окремі політики, які вважають, що реформи не потрібні. Однак досить промовистим прикладом є результати діяльності новостворених громад. Люди відчули потребу в реформуванні свого життя, вони прийняли рішення, які змінять їх майбутнє. Значна частина коштів, які колись перераховували до державного бюджету, нині залишається в громадах. В результаті змін, внесених до Податкового та Бюджетного кодексів, інших законодавчих актів, у контексті децентралізації, обсяг власних доходів бюджетів об’єднаних громад (без урахування трансфертів) на 2016 рік становив майже 222 мільйони гривень, що у 2,6 раза більше ніж у 2015 році. До переданих громадам повноважень держава додатково передала фінансові ресурси у вигляді Державного фонду регіонального розвитку та державної субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад. Цього року Тернопільщині передбачено за державною субвенцією 141,5 мільйона гривень».

«Для нас є знаковим проведення конференції саме на Тернопільщині, – сказав заступник голови облдержадміністрації Ігор Вонс. – Ми – одні з передових у цьому процесі. Люди хочуть змін, покращення життя, хочуть динамічно розвиватися і рухатися вперед. Сьогодні вже створено 26 об’єднаних територіальних громад, планується створити ще 11».

З початку роботи в нашій області Проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” реалізовано 170 проектів.

Кошти спрямовано на ремонт шкіл, садочків, відкриття ЦНАПів, створення кооперативів тощо.

Галина ВАНДЗЕЛЯК

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