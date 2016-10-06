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«Спорт для всіх» – у парках і скверах» 

06/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Життя,Народний кореспондент,Новини,Підволочиськ,Соціум,Спорт,Тернопілля,Тернопіль |

6605У Скалаті Підволочиського району відбулися змагання серед учнів 4-х класів «Перші кроки» в рамках Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів   «Спорт для всіх» – у парках і скверах». 

Того дня міський стадіон гомонів дзвінкими дитячими голосами, адже тут повинні були відбутись змагання, до яких усі діти посилено готувалися: виконували комплекс вправ ранкової зарядки, тренувались у різноманітних естафетах на швидкість і спритність, виконували вправи на розтягування.

Взяти участь у «Перших кроках» готувалися не тільки учасники із самого Скалата – команда Скалатської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Позмагатись між собою та визначити, хто найкращий, з’їхались діти із Остап’ївської, Колодіївської, Староскалатської та Магдалівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів.

Спочатку діти виконували на оцінку комплекс вправ ранкової зарядки під команду учня без допомоги вчителя, де оцінювалась чіткість та синхронність виконання вправ.  Далі п’ять хлопців та п’ять дівчат  змагались в естафетах біг «змійкою», естафеті зі скакалкою, «Баскетбол», «Ведення м’яча», «Боулінг».

У результаті перше місце завоювала команда Скалатської, друге – Остап’ївської, а третє – Староскалатської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Переможці та призери отримали грамоти, медалі та призи на згадку від  Тернопільського обласного центру   фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Олена ГИКАВА

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Автор: on 06/10/2016. Категорія: Аналітика, Життя, Народний кореспондент, Новини, Підволочиськ, Соціум, Спорт, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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