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 «Солоспіву» накувала зозуленька  двадцять 

08/11/2016 | Рубрика: Борщів,Життя,Культура,Народний кореспондент,Новини,Освіта,Соціум,Тернопілля |

DSCN2139«Ні в якій іншій країні дерево народної поезії не дало таких величезних плодів, ніде дух народу не виявився в піснях так жваво й правдиво, як в українців… Справді, народ , який міг співати такі пісні і милуватися ними, не міг стояти на низькому рівні освіти,»- саме цією цитатою з праці « Поетична Україна» Фрідріха Боденштедта, дослідника українського фольклору XIIІV століття, хочеться відзначити роботу чудового творчого музичного колективу «Солоспів» Борщівського агротехнічного коледжу, адже йому сьогодні – 20 юних літ!

Народний аматорський гурт «Солоспів» був створений у вересні 1996 року під керівництвом засновника та натхненника Ярослава Романовича Костюка, художнього керівника Борщівського агротехнічного коледжу. Тоді гурт мав назву «Ансамбль музики і пісні». Колектив завжди відрізнявся цікавим репертуаром та своєрідним виконанням народних пісень. В репертуарі ансамблю повстанські, стрілецькі, жартівливі, обрядові народні пісні, авторські пісні,зокрема й Костюка Ярослава,  пісні композиторів Борщівського краю та іменитих українських композиторів.

Особливої привабливості їх виступам надає живе виконання пісень у супроводі українських автентичних музичних інструментів скрипки, цимбал, бубена, акордеона, кобзи, контрабаса, сопілки, тамбурина, маракаса. Гурту притаманна висока майстерність співу і постійний творчий пошук нових форм виконання. Репертуар справді багатогранний: тужливо бринить сльоза, коли чуєш «Чекай мене, чекай», радісно тріпоче серце від «Пісні про Борщів», линеш на хвилях кохання під час виконання романтичних мотивів «Коло річки, коло броду», весело та бадьоро постукують підбори у такт «В’язанці українських народних пісень».

Виступи гурту є прикрасою будь – якого свята. Де б вони не виступали, їх завжди зустрічають бурхливими оплесками. Колектив є постійним учасником районних свят, переможцем багатьох обласних та всеукраїнських конкурсів. У 2007 році гурт «Солоспів» отримав почесне звання «Народний». В тому ж році на фестивалі «Софіївські зорі» в м. Умань виборов Диплом ІІІ ступеня . У 2008 році на всеукраїнському фестивалі профспілок в м. Моршин здобув найвищу з нагород – Гран –Прі. І вже через два роки, у 2010 році, на Всеукраїнському фестивалі «Софіївські зорі» – знову  перемога!

Зараз колектив працює над оновленням репертуару, над майстерністю виконання, творчо співпрацює з фольклорним театром «Жартівниці».

Активними незмінними учасниками гурту протягом багатьох років були  Поплета Віктор, Жарий Богдан, Костюк Ярослав.

Активну участь в діяльності ансамблю беруть Міщанин Володимир, Гільтай Володимир, Войтухів Петро, теплим спогадом у поціновувачів таланту гурту залишаться Кушнерик Юлія,Цюпко Ігор, Буга Володимир, Гудима Григорій, Буховський Ігор, Процків Ілля.

Найстаршому учаснику Роману Костюку  –  вже 82, наймолодшому Роману Кадиєцькому  –  27 років. Любов до пісні демонстрували в гурті Костюк Роман, Назаревич Зеновій, Бойко Петро, Шманько Мирослав, Бегуш Михайло. Ветеранами «Солоспіву» скромно вважаємо, з огляду на молодий вік ансамблю, Гищука Зеновія , Тарабана Дмитра, Андрійчука Василя.  І дякуємо вам за українську пісню. З неї промовляє до нас  чиста душа українського народу.

Ірина ГОЧ,

викладач іноземної мови

Борщівського агротехнічного коледжу

 

 

 

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Автор: on 08/11/2016. Категорія: Борщів, Життя, Культура, Народний кореспондент, Новини, Освіта, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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