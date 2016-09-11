Сьогодні відзначають свято Усікнення голови Іоанна Предтечі (Хрестителя)

Православні нині відзначають свято Усікнення голови Іоанна Предтечі (Хрестителя). Іоанна вважають попередником Ісуса Христа. Він передбачив прихід Месії та хрестив Його. В цей день за наказом царя Ірода Іоанну відрубали голову.

Колись давно це свято ще називали «Іваном пісним». Говорили, що до рук не можна брати нічого гострого. Ні ножа, ні виделки, ні голки. Також була традиція не їсти нічого круглого – капусти, цибулі, картоплі, помідор. Вважають, що не можна різати нічого, схожого на голову.

За переказами, Іоанн Хреститель докоряв Іроду за те, що той одружився з дружиною свого брата. Тому Ірод шукав приводу позбутися Іоанна. На дні народження Ірода зібралося багато гостей. Царя сильно захопив танок доньки Іродіади і він в подарунок пообіцяв їй усе, чого побажає. Іродіада порадилась із матір’ю та попрохала голову Іоанна Предтечі на тарілочці. Звісно, Ірод не відмовив.

Священики радять для пошанування пам’яті Іоанна Предтечі дотримуватися строгого посту.

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