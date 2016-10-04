Сьогодні в Україні стартує осінній призов

4 жовтня розпочинається осінній призов на строкову військову службу.

Відповідний указ президент Петро Порощенко підписав у березні 2016 року.

Для проходження строкової військової служби до лав військових формувань призвуть 13 908 осіб. Із них до ЗСУ направлять 7 908 осіб, до Національної гвардії – 5 тис., до Державної спеціальної служби транспорту – 1 тисячу.

Призов передбачає проходження комісії та виряджання до військових частин. Придатні за станом здоров’я до військової служби чоловіки від 20 років підуть до війська.

Осінній призов триватиме до 30 листопада.

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