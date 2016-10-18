Склянка води вартувала пенсіонерці з Тернопільщини 16 тисяч гривень

16 тисяч гривень втратила пенсіонерка села Петриків після того, як впустила до помешкання невідомих жінок. Про зникнення грошей до Тернопільського відділення поліції заявив зять потерпілої.
На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. За словами пенсіонерки, 12 жовтня близько 12:00 до її оселі постукали дві невідомих жінки циганської зовнішності. Вони попросили води. Потерпіла погодилася допомогти, пустила незнайомок до оселі. Допоки одна спілкувалася з жінкою, інша обнишпорила кімнату і знайшла заощадження.
Після цього вони покинули помешкання. Потерпіла пригадує, що злодійки були одягнуті у довгі різнокольорові спідниці, чорні шкіряні куртки та темні хустини. На вік їм від 30 до 40 років. У обох чорне волосся.
Правоохоронці розшукують крадійок і попереджають в жодному разі не пускати до помешкання невідомих, не вестися на пропозиції продажу дешевого товару чи продуктів. Пам’ятайте, ваша безпека – у ваших руках!
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