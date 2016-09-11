Скільки років збирають на квартиру в різних країнах

На двокімнатну квартиру українцеві доведеться відкладати 23 роки.

На квартиру на 47 “квадратів” за 1,3 млн грн українець із середньостатистичною зарплатою в 4746 грн буде відкладати 23 роки, пише Сегодня.

При цьому щомісячну зарплату доведеться складати до копійки.

За підрахунками компанії Deloitte, на квартиру в 70 квадртаних метрів неподалік від центру в Лондоні англієць із середньою зарплатою відкладатиме 10 років. У британській столиці квадратний метр у новобудові в середньому коштує 4929 євро. Француз на таке ж помешкання у Парижі складатиме 8 років. Квадратний метр тут коштує 966 євро. У Польщі та Чехії можна назбирати за 7 років. “Квадрат” у Варшаві коштує 111 євро, у Празі – 1204 євро. В Росії збирають 9 років. За “квадрат” у новобудові Москви просять 960 євро. У Швеції на це піде 5,3 роки. У Стокгольмі квадратний метр житла коштує 3177 євро.

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