Скільки років збирають на квартиру в різних країнах

11/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Економіка,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

09014На двокімнатну квартиру українцеві доведеться відкладати 23 роки.

На квартиру на 47 “квадратів” за 1,3 млн грн українець із середньостатистичною зарплатою в 4746 грн буде відкладати 23 роки, пише Сегодня.

При цьому щомісячну зарплату доведеться складати до копійки.

За підрахунками компанії Deloitte, на квартиру в 70 квадртаних метрів неподалік від центру в Лондоні англієць із середньою зарплатою відкладатиме 10 років. У британській столиці квадратний метр у новобудові в середньому коштує 4929 євро. Француз на таке ж помешкання у Парижі складатиме 8 років. Квадратний метр тут коштує 966 євро. У Польщі та Чехії можна назбирати за 7 років. “Квадрат” у Варшаві коштує 111 євро, у Празі – 1204 євро. В Росії збирають 9 років. За “квадрат” у новобудові Москви просять 960 євро. У Швеції на це піде 5,3 роки. У Стокгольмі квадратний метр житла коштує 3177 євро.

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Автор: on 11/09/2016. Категорія: Аналітика, Економіка, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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