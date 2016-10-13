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Скільки років буде посушливо?

13/10/2016 | Рубрика: Життя,Здоров`я,Народний кореспондент,Новини,Соціум |

На переконання кандидата географічних наук, доцента кафедри екології Національного університету водного господарства та природокористування Івана Залеського, посуха в Україні триватиме ще 2-3 роки.

Учений вважає, що на процес різкого зниження рівня води впливають різні фактори. Перший – зміна кліматичних умов. Якщо проаналізувати кількість опадів за останні роки, то не можна не помітити тенденції до зменшення. Другий фактор – циклічність змін клімату. Доведено, що величина опадів залежить від активності Сонця і змінюється через кожні 11 років. Зауважте: за останні роки з берегів не вийшла жодна річка. Ми фактично забули про повені. Натомість констатуємо, що рівень води у відкритих водоймах знизився на півтора-два метри, а притоки – пересохли.

– Ми наближаємося до піку посушливих років. Дефіцит води відчуватиметься ще протягом 2-3 років. А от наступні одинадцять будуть повноводними. За цей час оптимальний баланс зазвичай встигає відновитися.

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Автор: on 13/10/2016. Категорія: Життя, Здоров`я, Народний кореспондент, Новини, Соціум. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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