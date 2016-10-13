Скільки років буде посушливо?

На переконання кандидата географічних наук, доцента кафедри екології Національного університету водного господарства та природокористування Івана Залеського, посуха в Україні триватиме ще 2-3 роки.

Учений вважає, що на процес різкого зниження рівня води впливають різні фактори. Перший – зміна кліматичних умов. Якщо проаналізувати кількість опадів за останні роки, то не можна не помітити тенденції до зменшення. Другий фактор – циклічність змін клімату. Доведено, що величина опадів залежить від активності Сонця і змінюється через кожні 11 років. Зауважте: за останні роки з берегів не вийшла жодна річка. Ми фактично забули про повені. Натомість констатуємо, що рівень води у відкритих водоймах знизився на півтора-два метри, а притоки – пересохли.

– Ми наближаємося до піку посушливих років. Дефіцит води відчуватиметься ще протягом 2-3 років. А от наступні одинадцять будуть повноводними. За цей час оптимальний баланс зазвичай встигає відновитися.

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