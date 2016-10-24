Скандал на Тернопільщині – депутат примушував дівчат займатися проституцією

Звідництво, розповсюдження дитячої порнографії та втягнення у проституцію інкримінують депутатові Почапинецької сільської ради Тернопільського району.

Депутат сільської ради шантажем примушував дівчат займатися проституцією. Про це пише у свіжому випуску газета “Досьє 102”.

Серед тих, хто потрапив на гачок звідника-шантажиста, була й 16-річна школярка з Рівненщини. Дівчина довірилася незнайомцеві, а коли дізналася, що його обіцянки – суцільна брехня, відмовилася ставати проституткою. Помста «кавалера» була збочено-вишуканою.

Оперативники відділу по боротьбі з торгівлею людьми вийшли на слід депутата Почапинецької сільської ради Тернопільського району. 35-річного чоловіка підозрюють у звідництві, розповсюдженні дитячої порнографії та втягненні у проституцію.

Що чоловік займається такими брудними справами, дружина підозрюваного дізналася від оперативників.

– Ця жахлива пригода сталася з неповнолітньою жителькою Рівненщини, – розповів старший оперуповноважений в особливо важливих справах відділу по боротьбі з торгівлею людьми Олександр Буняк. – 16-річна школярка в соцмережах познайомилася із заможним бізнесменом, котрий, з його слів, через постійну зайнятість підприємництвом та волонтерством ніяк не міг влаштувати сімейне життя. Переписувалися близько місяця. Школярка стала довіряти незнайомцеві, тому на його прохання вислати в приват фотографії в стилі «ню» відповіла згодою. Кавалер переконував, що про свою майбутню дружину він має знати все. Та події повернули геть в інше русло. «Бізнесмен» виявися не тим, за кого себе видавав, а фото йому потрібні були для шантажу.

Неповнолітню зловмисник поставив перед вибором: або вона займається проституцією, або відверті фотокартки побачать усі. Дівчина спочатку погодилася, та врешті їй вистачило сміливості, на відміну від інших жертв, сказати збоченцеві – «ні». Вже через деякий час директор школи викликав до свого кабінету її з матір’ю і попередив про відрахування з навчального закладу. Причиною стали ті самі зловісні фото, котрі зловмисник розмістив на сайті школи.

– Серед тих, хто спочатку спокусився на пропозицію так званого «бізнесмена» вити сімейне гніздо, а в подальшому став жертвою шантажу і таки погодився торгувати власним тілом заради збагачення сутенера, стали троє дівчат з Тернополя, – повідомив Олександр Буняк. – Жертви змушені були виїжджати до клієнтів на виклик, щойно цього вимагав звідник, інакше ризикували стати посміховиськом через відверті фото, якими щоразу їх шантажував зловмисник.

Дівчата понад усе боялися бути осудженими близькими, знайомими, друзями. А зловмисник на це й розраховував. Тому майже два роки вів свої брудні справи. Аби шукати клієнтів, розмістив в Інтернеті оголошення про надання сексуальних послуг, і таким чином на зароблені від експлуатації чужих тіл гроші, а це від 500 до 1000 гривень, утримував власну родину.

Хтозна, скільки б ще тривали поневіряння довірливих тернополянок, і скільки б ще дівчат потрапили у тенета розпусти, майстерно розставлені сільським депутатом, якби за справу не взялися поліцейські. Триває досудове розслідування.

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