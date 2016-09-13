Штрафи не зупиняють тернополян сідати за кермо напідпитку

13/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Життя,Здоров`я,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

1229Високі суми штрафів, ані страх за власне життя не зупиняє тернополян перед тим, аби сісти за кермо напідпитку. Так, лише впродовж вихідних патрульні поліцейські виявили 10 нетверезих водіїв.

Один з яких, 20-річний тернополянин, вчинив ДТП на вулиці Замковій у суботу, 10 вересня. Він не впорався з керуванням Daewoo Nexia і здійснив наїзд на огорожу. Водія з травмами доправили до травмпункту. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Того ж дня, на вулиці Будного, патрульні зупинили Volvo F12, у якого не горіли габаритні вогні. При спілкуванні з водієм інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Водій неохоче проходив алкотест, а потім почав нецензурно лаятися. Драгер показав 1, 77 проміле алкоголю в крові.

Охоронці порядку винесли йому 2 постанови за ст.121 КУпАП – порушення ПДР та ст. 173 – дрібне хуліганство. Також склали протокол за ст.130 КУпАП.

 

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Автор: on 13/09/2016. Категорія: Аналітика, Життя, Здоров`я, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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