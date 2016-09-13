Штрафи не зупиняють тернополян сідати за кермо напідпитку

Високі суми штрафів, ані страх за власне життя не зупиняє тернополян перед тим, аби сісти за кермо напідпитку. Так, лише впродовж вихідних патрульні поліцейські виявили 10 нетверезих водіїв.

Один з яких, 20-річний тернополянин, вчинив ДТП на вулиці Замковій у суботу, 10 вересня. Він не впорався з керуванням Daewoo Nexia і здійснив наїзд на огорожу. Водія з травмами доправили до травмпункту. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Того ж дня, на вулиці Будного, патрульні зупинили Volvo F12, у якого не горіли габаритні вогні. При спілкуванні з водієм інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Водій неохоче проходив алкотест, а потім почав нецензурно лаятися. Драгер показав 1, 77 проміле алкоголю в крові.

Охоронці порядку винесли йому 2 постанови за ст.121 КУпАП – порушення ПДР та ст. 173 – дрібне хуліганство. Також склали протокол за ст.130 КУпАП.

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