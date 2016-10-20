Школи мінують вже й у селах?

В учительську загальноосвітньої школи 1-11 ступенів села Глещава Теребовлянського району зателефонував невідомий чоловік і повідомив, що в навчальному закладі встановлено вибуховий пристрій.

Сталося це 19 жовтня близько п’ятнадцятої години.

На місце події вихали всі екстрені служби району, вибухотехніки, кінологи.

З приміщення школи були евакуйовані учні та працівники, а також проводилася евакуація вихованців та вихователів дитячого садка, адже дошкільний заклад знаходиться в одному приміщенні зі школою.

Під час ретельного огляду жодних вибухових пристроїв чи речовин знайдено не було. Повідомлення виявилося хибним.

Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною першою статті 259 Кримінального кодексу України.

Поліцейські проводять оперативні заходи з метою встановлення особи підозрюваного, повідомляють у секторі комунікацій Тернопільського обласного управління Національної поліції.