Школи мінують вже й у селах?

На місце події вихали всі екстрені служби району, вибухотехніки, кінологи.
З приміщення школи були евакуйовані учні та працівники, а також проводилася евакуація вихованців та вихователів дитячого садка, адже дошкільний заклад знаходиться в одному приміщенні зі школою.
Під час ретельного огляду жодних вибухових пристроїв чи речовин знайдено не було. Повідомлення виявилося хибним.
Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною першою статті 259 Кримінального кодексу України.
Поліцейські проводять оперативні заходи з метою встановлення особи підозрюваного, повідомляють у секторі комунікацій Тернопільського обласного управління Національної поліції.
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