Щодня 100 родин звертаються за призначенням житлової субсидії

У середньому 100 сімей звертається щодня в управління соціальної політики Тернопільської міськради за призначенням субсидій.

Відвідувачів обслуговують шість спеціалістів з понеділка до п’ятниці з 8 до 18 години, а також у суботу – з 8 до 13 години. Зараз в управлінні соцполітики Тернопільської міськради проводять перерахунок субсидій, термін яких закінчився у вересні-жовтні. Всього субсидіями користуються більше 40 тисяч сімей обласного цетру. Їм перерахунок уже зробили, передає tv4.te.ua