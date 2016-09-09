Щоб дитина отримала спадок

09/09/2016 | Рубрика: Заліщики,Кримінал,Народний кореспондент,Новини,Правова допомога,Соціум,Тернопілля,Чортків |

Заліщицький відділ Чортківської місцевої прокуратури звернувся з позовом в інтересах неповнолітнього, позбавленого батьківського піклування, про визнання права власності на успадковану після смерті батька земельну ділянку сільськогосподарського призначення, повідомили у прес-службі прокуратури області.

Встановлено, що неповнолітній є спадкоємцем першої черги на земельну ділянку площею 0,83 га і вартістю майже 33 тисячі гривень, розташовану на території Винятинської сільської ради Заліщицького району. Проте родичка, яка є його представником, не вжила заходів щодо визнання його права власності на земл

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Автор: on 09/09/2016. Категорія: Заліщики, Кримінал, Народний кореспондент, Новини, Правова допомога, Соціум, Тернопілля, Чортків. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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