Що вдалося зробити тернопільським патрульним за півроку роботи?

Минуло півроку, як на вулиці міста Тернопіль заступила нова патрульна поліція. За 6 місяців роботи патрульні поліцейські опрацювали 54 584 події, відреагували на 35 030 викликів з лінії «102». Також зафіксували 17 768 самопризначених порушень, тобто знайдених самостійно під час патрулювання. Однозначно, це свідчить про рівень довіри до нової поліції. Проте інколи тернополяни просять правоохоронців допомогти у дуже делікатних, а то й кумедних проблемах.

Викликають патрульних, щоб ті вигнали … злих духів

Чимало казусів траплялося. Можливо, не всі містяни знали, для чого створено Національну поліцію, тому й телефонували на лінію «102», коли їм було сумно або вважали, що сусідська квартира переповнена негативною енергетикою.

«Нова патрульна поліція має великий кредит довіри. Ми зрозуміли це, як тільки приступили до роботи. Наприклад, коли людина зачинилася в квартирі, вона відразу телефонує на лінію «102». Звісно, це не наша компетенція, але ми реагуємо на кожне звернення. Є випадки, що люди телефонують до нас, бо їм нудно. Бувало таке, що жінки напідпитку телефонують, бо їм сумно, і хотіли бачити поруч молодих хлопців. Злих духів ми також виганяли, рятували від сусідів, які впливають на когось поганою енергетикою. Також тих, кому через електричні розетки пускають газ у квартиру. Було, люди у нетверезому стані телефонували, аби перевірити, за скільки часу приїдемо на виклик. Цікавих випадків було багато, адже ми реагуємо на всі звернення, які надходять на лінію «102», – розповів, звітуючи про перші 100 днів роботи, головний поліцейський Тернополя Володимир Струк.

Правоохоронець розповів, що за цей час склали 46 протоколів за статтею 183 – завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. А «жартівники» за свої дії отримали штраф – 51 грн.

Штрафують навіть пішоходів

Упродовж піврічної діяльності поліції до відповідальності за неправильний перехід дороги притягнули понад 100 тернополян. Якщо пішохід у тверезому стані – штраф 51 грн., а якщо людина напідпитку – 136 грн.

«Був випадок, коли тернополянин перейшов дорогу на червоне світло, бо хотів перевірити нашу реакцію. Згодом особа зізналася, що справді вживала алкоголь, але вирішила перевірити, як працюють поліцейські», – розповів заступник командира батальйону управління патрульної поліції в Тернополі Іван Спридонюк.

Патрульні поліцейські кажуть, згідно з чинним законодавством, пішоходи мають право переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом, якщо пішохідного переходу у зоні видимості немає, а також, якщо проїжджа частина має менше трьох смуг для проїзду у кожному напрямку. Але таких автомагістралей у нашому місті немає, а пішохідні переходи розміщені через кожних 20-30 м.

Та все ж є дороги, які тернополяни рідко переходять без порушень правил дорожнього руху. Найбільш проблемним патрульні називають автошлях на вул. Живова, а саме ділянку навпроти автовокзалу.

Водії не бояться сідати за кермо напідпитку

Складено 317 адмінпротоколів на водіїв, які кермували транспортним засобом у стані сп’яніння. Також зареєстровано 40 ДТП, винуватцями яких були нетверезі водії. Одного з водіїв «під мухою» затримали вже… втретє.

«Чоловіка поліцейські запримітили на вул. Лесі Українки. Було складено три протоколи про керування у стані алкогольного сп’яніння, – розповів Іван Спридонюк. – Перший – у лютому цього року. Другий – наприкінці квітня. Третій – приблизно два тижні тому».

Патрульні нагадують, що штрафи за керуванням автотранспортом напідпитку зросли. Водій, якого вперше затримають за кермом у стані сп’яніння, буде змушений сплатити штраф у розмірі 10 тис. 200 грн. Також його позбавлять права керування строком на рік.

Якщо протягом двох років водій знову потрапляє в таку ситуацію, то буде позбавлений права керування автомобілем на 3 роки і заплатить штраф 20,4 тис. грн.

Якщо впродовж п’яти років він знову сяде за кермо п’яним, то буде позбавлений права керувати транспортним засобом на 10 років і заплатить 40,8 тис. грн. штрафу.

Найбільше порушують водії маршруток і таксисти

Ці злісні порушники правил дорожнього руху ризикують не лише своїм, а й життям пасажирів, сідаючи за кермо напідпитку.

«Ми намагаємось жити за європейськими принципами, тому кожен водій має усвідомлювати, що несе відповідальність за будь-яке порушення, а особливо за життя і здоров’я інших учасників дорожнього руху. Щодо перевізників, то ми спільно з «ТрансБезпекою» провели 52 рейди і виявили 19 водіїв, які керували транспортним засобом без ліцензії. Найбільше порушень серед перевізників стосуються незадовільного технічного стану авто. Були й інші випадки. Наприклад, водій тролейбуса №10 з переповненим пасажирами салоном проїхав на червоний сигнал світлофора. Водій іншого тролейбуса на вул. Лесі Українки не увімкнув сигнал повороту і «підрізав» транспортний засіб праворуч від нього. Найбільш злісні порушники – водії таксі, вони часто сідають за кермо у стані алкогольного сп’яніння. Наприклад, 13 вересня на вул. Чумацькій ми зупинили таксиста, який був п’яний і віз нетверезих пасажирів із Дальнього пляжу. В медзакладі з’ясувалося, що показник вмісту алкоголю в його крові перевищує норму в 10 разів – 1,98 проміле. За півроку було три випадки, коли патрульні затримували таксистів, у яких вміст алкоголю в крові був не менше 1,5 проміле. Водіїв маршруток часто штрафують за розмови телефоном під час керування. Вони у нас можуть одночасно робити кілька справ: пити каву, розмовляти по мобільному, приймати або передавати гроші за проїзд тощо», – підсумував заступник командира батальйону Управління патрульної поліції в Тернополі Іван Спридонюк.

Наталя ЛУКІВ

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