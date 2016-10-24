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Ще одне потужне фруктосховище запрацювало на Тернопільщині

24/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Головні новини,Головне в номері,Гусятин,Економіка,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

20106Побудоване воно у ПАП «Аркадія» в селі Кути Гусятинського району. В урочистому відкритті взяли участь духовенство, представники влади, депутати Тернопільської обласної та місцевих рад, аграрії, місцеві мешканці.

– Мені особливо приємно бути на сьогоднішніх урочистостях. Адже керівник цього підприємства – депутат обласної ради Микола Пилипів, – наголосив під час урочистого відкриття фруктосховища голова обласної ради Віктор Овчарук. – Розвиток підприємництва — це один із найважливіших чинників відновлення української економіки та рушійна сила її модернізації. Тернопільщина – край сільськогосподарський. Тішить той факт, що у нас в області успішно діє низка сільськогосподарських підприємств, які справно платять податки, наповнюючи місцеві бюджети, створюють нові робочі місця та постійно розвиваються. Серед таких – і підприємство «Аркадія». Це господарство також є прикладом соціально відповідального підприємництва. «Аркадія» приділяє увагу соціально-економічному розвитку сіл, утримує дошкільні та шкільні заклади, допомагає соціально незахищеним верствам населення.  Господарство серед тих, хто активно допомагає Збройним силам України, учасникам АТО. Відкриття потужного фруктосховища – це ще один крок до розвитку та розширення виробництва, а отже, і створення нових робочих місць, що особливо є актуальним у сільській місцевості. Бажаю господарству успіхів та процвітання, реалізації нових планів і задумів, подальшого нарощування потужностей. І нехай у цих добрих намірах вам допомагає Господь!»

У новому фруктосховищі одночасно можуть зберігатися 2 тисячі тонн фруктів. Адже підприємство заклало понад 40 гектарів яблуневого саду, який уже почав плодоносити. Відкриття фруктосховища  дало можливість створити понад 30 нових робочих місць.

Довідково.

ПАП «Аркадія» створене у 2004 році. Спеціалізується на різних напрямках – рослинництво, тваринництво, садівництво. Орендує земельні частки (паї) на площі майже 4 тисячі гектарів у чотирьох населених пунктах Гусятинського району на території Гримайлівської селищної та  Товстенської і Клювинецької  сільських рад. Господарство забезпечене сучасною високопродуктивною сільськогосподарською технікою й обладнанням, приділяє значну увагу тваринництву та садівництву.

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Автор: on 24/10/2016. Категорія: Аналітика, Головні новини, Головне в номері, Гусятин, Економіка, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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