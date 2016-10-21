Шахраї полюють на номери автомашин

На службу 102 зателефонувала тернополянка і повідомила, що з її автомобіля «Audi» викрали номерний знак. Подія трапилася у ніч на 17 жовтня. Інспектори виїхали на вулицю Клима Савури, де мешкала заявниця. Обійшли усю прилеглу територію і виявили два номерні знаки. Один з них належав власниці «Audi», інший – польської реєстрації. Патрульні повернули жінці її номерний знак. Власника іншого полісмени розшукують.

– Останнім часом крадіжки номерних знаків у Тернополі почастішали, – розповів начальник управління патрульної поліції Володимир Струк. – На лобовому склі транспортного засобу шахраї залишають свої номери телефонів. Як правило, крадуть знаки іноземної реєстрації, дублікати яких в Україні не виготовляють. Ми маємо уже кілька таких звернень від постраждалих. Тому, застерігаємо тернополян бути обережними і не потрапляти на гачок шахраїв. Якщо вже трапилося так, що у вас викрали номерний знак, відразу телефонуйте на службу 102.

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