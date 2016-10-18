Шахраї намагалися видурити гроші у прес-секретаря патрульної поліції Тернополя

Шахраї зателефонували на приватний номер до тернополянки Оксани Смільської.

При цьому вони хотіли використати стару схему видурювання грошей. Мовляв, ваш син у поліції і щоб уникнути кримінальної відповідальності потрібні гроші.

Однак, такий трюк не пройшов.

“Я в міліції мамо!…” прокричав у слухавку стривожений чоловічий голос, номер приватний. Я навіть не стала дослуховувати… Словом, шахраї не сплять, будьте обачні”. – написала сьогодні у Фейсбуці прес-секретар патрульної поліції Тернополя Оксана Смільська.

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