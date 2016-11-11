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Сезон полювання відкрито

11/11/2016 | Рубрика: Життя,Народний кореспондент,Новини,Офіційно,Правова допомога,Соціум,Тернопілля |

З 5 листопада на території ДП «Тернопільське лісове господарство» розпочався сезон полювання на диких парнокопитних тварин. А з 13 листопада стартує сезон на хутрових звірів. Про особливості мисливського сезону                                   2016-2017 років розмовляю з інженером-мисливствознавцем ДП «Тернопільське лісове господарство» Людмилою ТИРЧИК.

– Людмило Валеріївно, якою територією мисливських угідь опікується «Тернопільське лісове господарство»?

– Загальна площа мисливських угідь нашого підприємства становить 15748 гектарів. Зосереджена вона у Зборівському, Підволочиському і Теребовлянському районах. Найбільше мисливських угідь припадає на Теребовлянський район, зокрема площа єгерського обходу №2 Буданівського лісництва становить 8888 га.

– Основою стабільності мисливського господарювання експерти вважають розвиток вольєрного господарства…

– У Буданівському лісництві створено вольєр площею 1 гектар для утримання кабана у напіввільних умовах. Щороку маємо непоганий приріст його поголів’я. Посилено охороняємо  мисливські угіддя від браконьєрства. З початку року проведено 61 рейд, до відповідальності притягнуто                 5 осіб.

  • Нагадайте нашим читачам основні правила полювання.

– Сезон на хутрових звірів триває з 13 листопада 2016 року по 22 січня 2017 року. На лисицю та інших хижих тварин –  по 26 лютого наступного року. Денна норма відстрілу зайця-русака на одного мисливця – один вухань. Правда, в лісових угіддях на зайця полювати заборонено. А норма відстрілу лисиці нелімітована. З метою профілактики сказу необхідно максимально скоротити чисельність лисиць – до  0,5-1 особина на тисячу гектарів.

  • Скільки виходів планується на хутрових звірів?

– У польових угіддях на зайця-русака і лисицю у неділю 13, 20 і 27 листопада; 4, 11, 18 і 25 грудня і 1, 15 і 22 січня. Крім того, на лисицю і хижих тварин у суботу і неділю протягом лютого (вісім виходів).

  • Яка норма полювання на парнокопитних тварин?

Ліміт використання мисливських тварин державного мисливського фонду ДП «Тернопільське лісгосп» у сезон 2016-2017 років становить 2 голови кабана та 7 голів козулі.  Колективне й облавне полювання на диких парнокопитних тварин триватиме з 13 листопада по 31 грудня 2016 року.

– Які документи мисливцеві потрібно мати, аби не стати порушником правил полювання?

До полювання допускатимуться лише ті особи, які мають посвідчення мисливця, щорічну контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита, дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка – прим.) відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю, паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів з відміткою про допуск до полювання поточного року у разі їх використання під час полювання.

Аби попередити мисливців і убезпечити їх від відповідальності, нагадаємо, що полювати заборонено:

– на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду;

– на відтворювальних ділянках;

– у межах населених пунктів (сіл, селищ, міст);

– в угіддях, не зазначених у дозволі;

– на відстані ближче ніж 200 метрів від будівель населеного пункту та окремо розташованих будівель, де можливе перебування людей;

– полювання у заборонений час та із застосуванням або використанням заборонених знарядь і забороненими способами;

– транспортування або перевезення добутих тварин без відмітки цього факту у дозволі на їх добування;

– допускання собак у мисливські угіддя без нагляду;

– полювання на заборонених для добування тварин;

– збирання яєць птахів, загиблих тварин або їх частин, руйнування, нищення або псування штучних гніздищ.

Розмовляла Марія САБАН

 

 

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Автор: on 11/11/2016. Категорія: Життя, Народний кореспондент, Новини, Офіційно, Правова допомога, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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