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Сесія направила кошти медичним установам та на ремонт доріг

29/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Економіка,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

290005Під час першого пленарного засідання четвертої сесії Тернопільської обласної ради депутати прийняли рішення внести зміни до обласного  бюджету на поточний рік. Зокрема, у зв’язку з визначенням переможців обласного конкурсу проектів розвитку місцевого самоврядування в Тернопільський області у 2016 році (про який чимало писали раніше) відповідно до рішення обласної ради від 15 березня 2014 року було збільшено видатки департаменту фінансів Тернопільської ОДА на майже 2 млн. 700 тис. грн. для субвенцій іншим місцевим бюджетам на співфінансування проектів переможців конкурсу.

Депутати виділили кошти (100 тисяч гривень) на виготовлення науково-проектної документації з ліквідації передаварійного стану фасадів і даху пам’ятки архітектури ХVІІ століття церкви Різдва Христового у місті Тернополі.

Також управлінню охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації за рахунок залишку медичної субвенції на початок року було вирішено спрямувати майже 200 тисяч гривень на фінансування поточного ремонту приміщень комунальної установи  Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний спеціалізований будинок дитини» і 50 тисяч гривень – на придбання м’якого інвентаря комунальному закладу Тернопільської обласної ради  «Тернопільський центр «Мати і дитина».

Сесія вирішила здійснити перерозподіл коштів за рахунок їх економії, виділених Бучацькому реабілітаційному центру, на фінансування видатків Золотопотіцької районної комунальної лікарні на суму 100 тисяч гривень.

Відповідно до звернень головних розпорядників коштів обласного бюджету перерозподілено – за рахунок економії коштів на оплату комунальних послуг і  енергоносіїв та інших поточних видатків для забезпечення обов’язкових витрат спеціалізованому територіальному медичному об’єднанню «Фтизіатрія», обласній комунальній психоневрологічній лікарні, Центру екстреної медичної допомоги  та обласній лікарні «Хоспіс» понад 1 мільйон гривен.

Обласна рада спрямувала 760 тисяч гривен на співфінансування (10%) поточного ремонту автомобільних доріг загального користування і місцевого значення.

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Автор: on 29/09/2016. Категорія: Аналітика, Економіка, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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