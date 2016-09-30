Серед кілерів затриманих у Львові є тернополянин

У Львові обирають запобіжний захід підозрюваним у замаху на бізнесмена Богдана Копитка, кортеж якого підірвали у серпні на заміській трасі.

Бізнесмен тоді вцілів, а от троє його охоронців загинули, інформує ТСН. До Галицького районного суду доправили трьох затриманих. Автозак чомусь стояв біля входу півтори години. Потім їх почали по одному заводили до зали суду. Уже відомо, що 29-річному підозрюваному присудили тримання під вартою на два місяці без можливості внести заставу.

Відомо також, що загалом затриманих п’ятеро. Один із них – громадянин РФ. “Екзотична молода людина”, – прокоментував його міністр Арсен Аваков, маючи на увазі численні татуювання зі свастикою та іншою неонацистською символікою. Інші затримані – мешканці Тернопільської, Чернівецької та Київської областей.

Замовник – львів’янин. Правоохоронці припускають, що злочинці мали намір довести свою справу до кінця. Також відомо, що за вбивство банда мала отримати 2,6 млн гривень. 600 тисяч вони взяли авансом, решту їм пообіцяли після смерті бізнесмена.

“Це було стійке злочинне угрупування, яке мало з собою велику кількість боєприпасів, вогнепальної зброї та вибухових речовин”, – заявив прокурор Львівської області Юрій Квятківський.

За словами правоохоронців, злочнці готувалися до серпневого замаху близько двох місяців. Під дорогу заклали три протитанкові міни. Дві міни вибухнули і убили трьох охоронців бізнесмена, одна міна не спрацювала і її знайшли згодом. Обшуки і допити тривають, тож затриманих у цій справі може бути більше, аніж п’ять. Мотивами замаху генпрокурор назвав боротьбу за сфери кримінального впливу.

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