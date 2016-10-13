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Селяни врятували лелеченя і готуються з ним зимувати

13/10/2016 | Рубрика: Життя,Кременець,Культура,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля |

f_12539691451365784564Ще й літо не добігло кінця, а журавлині ключі вже вирушили у вирій. Згідно з народними прикметами, відлітають птахи на початку вересня, хоча можуть і пізніше. Але якщо лелеки встигають відлетіти до Покрови (14 жовтня) – зима буде ранньою.

Біля Вищих Луб’янок на Кременеччині подружжя пенсіонерів урятувало від голодної смерті кволого кількамісячного бузька. Покинутого птаха зняли з 14-метрової висоти, повідомила ТСН.

Перед тим, як відлетіти у вирій, його батьки довго кружляли над гніздом. Вони до останнього вірили, що пташеня здійметься у небо.

– Лелечиха так клекотала і так крилами тріпотіла біля нього, а воно сидить. Вона тоді злетіла вниз. Походила, походила, повсякчас дивлячись вгору. А далі, поглянувши востаннє, полетіла. І знаєте, мені аж сльози вийшли на очі, – зізнається Стефанія Боднар.

Після того, як лелеки таки покинули пташеня, воно кілька днів сиділо у гнізді. Тоді селяни вирішили його звідти якось дістати. На поміч покликали сусіда.

– Принесли драбини, а я подумав, що поки ті драбини зв’яжуть… І виліз так, – розповів Ярослав Вербицький. Чоловік видерся на верхівку 14-метрового дерева. Коли спускався, то впав, але зачепився за гілку – саме тому і він, і птаха залишилися неушкодженими.

Пташеня досі сумує за лелеками. «Прийомні батьки»  нарекли його Журавкою.

– Бо воно ще трохи журиться, проте помаленьку звикає до нашої обстановки, – каже Ігор Боднар.

А нове оточення – свійське: кицька Соня, дві кози – Маня й Параня, бик і порося.

Журавка уже став домашнім улюбленцем. Харчування має триразове, продукти домашні. Пташеня любить сир і рибу, яку господарі спеціально виловлюють у ставку. Онуки пенсіонерів, як уміють, навчають птаха літати. А поки що вже визначили йому місце для зимового квартирування – на сіні коло кізочки.

Та попри любов, турботу й піклування нової родини, лелека щодня вирушає у пішу мандрівку до рідного гнізда. Пожуриться під смерекою, а тоді повертається до людей.

Світлана ПАВУК

 

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Автор: on 13/10/2016. Категорія: Життя, Кременець, Культура, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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