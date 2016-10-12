Рушник вагою 3 кілограми

Рушник з квітами та ластівками завдовжки 2 метри, завширшки 37 сантиметрів і вагою 3 кілограми 290 грамів, який виткала студентка Тернопільського національного університету Людмила Захарук, потрапив до “Книги рекордів України”.

20-річна вишивальниця родом з прикарпатського села П’ядики, своїм витвором потішила на святі в Коломиї.

– Так, довелося не спати, нанизувати кожну бісеринку, але, як кажуть, шкірка вартує вичинки: маю рушник, визнання і заохочення й надалі робити щось велике та рекордне, – хвалиться дівчина.

Молода майстриня вибрала рушник, на якому було зображено квіти та дві ластівки, як символ молодості, спокою, миру й злагоди. Для того, аби виткати рекордсмена, потрібен був спеціальний верстат-рамка.

– Верстат має бути такої ж довжини, як і майбутній виріб, – пояснює Людмила Захарук. – На нього набивають маленькі цвяшки та намотують спеціальні міцні нитки для бісероплетіння. Рамка на рушник у мене була така велика, що довелося на колінах стояти, щоби бісер нанизувати.

Верстат для ткання рушника дівчині зробив дідусь. Люда зізнається, що найважче було виткати два перші рядки, а далі все пішло, як по маслу, лише встигай рахувати та бісер купувати. Але і з цим було непросто. Щоби рушник був гладеньким та рівненьким, довелося ретельно добирати бісер за розмірами.

– Наші торгівці продають всякий крам. Є бісеринки менші, середні, великі, є круглі й продовгуваті, – каже дівчина. – Можна купити бісер, дивлячись лише на колір, і помилитися. А назад його вже ніхто не прийме. Якщо ж не додивишся, то згодом виявиться, що виткана картина ніби не попрасована, а це просто бісер був різного розміру та форми.

Не мала дівчина мороки лише з кольорами. Їх на рушнику лише десять: чорний, сірий, бордовий, коричневий, темно- та світло-зелений, рожевий, малиновий, жовтий. Найбільше білої барви, бо це – основа рекордного виробу. Бісер майстриня купувала на гуртівні товарів для рукоділля, щоби було дешевше. Скільки витратила грошей – сказати важко, але рекордний рушник обійшовся недешево. Коли дівчина починала роботу, то 5 грамів бісеру коштували 3-5 гривень. А рушник важить 3 кілограми 290 грамів!!! Але ж робота тривала півроку, а тому й ціни зростали. Тому грошей було витрачено чимало.

Умовно рушник можна поділити на чотири рівні частини: перша внизу – це так звані червоні тороки. Це ніби мережка з бісеру, яка у вишитих рушниках робиться нитками. Друга – смужка візерунку з ромбів. Третя – кілька квіток з пишними листочками і знову смужка ромбів. Четверта – основна, великі квіти та дві ластівки, які розпростерли в польоті крила. І те саме з іншого боку.

Наразі молода майстриня повісила рекордсмена у себе в кімнаті як обрамлення для також витканої бісером ікони Богородиці. А надалі мріє виткати бісером величезну картину-меморіал пам’яті Небесної сотні.

Сабіна РУЖИЦЬКА

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