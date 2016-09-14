Румунія видаватиме українцям безкоштовні візи

Кабінет міністрів України затвердив угоду з Румунією про скасування плати за оформлення довгострокових віз. Положення Угоди передбачають безкоштовне оформлення довгострокових віз, тобто таких, які дають право громадянам України та громадянам Румунії на в’їзд до Румунії або України відповідно до мети оформлення документів, а відтак дають право на перебування або проживання в цих державах на термін понад 90 днів. Згідно з постановою уряду №617 від 8 вересня, ця угода була розроблена за результатами українсько-румунського переговорного процесу з метою спрощення взаємних поїздок громадян та підписана 6 травня в смт Солотвино (Закарпатська область), повідомляє finance.ua. “Зроблено ще один крок на шляху лібералізації візового режиму з країнами ЄС”, – йдеться в поясненні до постанови уряду. В уряді зазначають, що реалізація положень Угоди сприятиме розвитку двосторонніх відносин між двома країнами, інтенсифікації контактів в соціально-економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах. Нагадаємо, під час робочої зустрічі міністрів закордонних справ України і Румунії 6 травня було підписано міжурядову угоду про скасування плати за оформлення довгострокових (національних) віз.

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