Розшукали могилу підпільниці

Доля Софії Юріївни Дашкевич схожа на долі тисяч борців за волю України. Дочка сільського священика здобула вищу освіту і вчителювала в с.Осники Лановецького району. У 1947-му за доносом підпільницю національно-визвольного руху засудили на десять років ув’язнення в Мордовії.

Виживши та повернувшись в Україну, проживала в Іванківцях. До учительської роботи її не допустили, але жінку не полишала думка про вільну Україну, вона зустрічалася з родичами українських патріотів, передавала свій досвід і знання молоді. А потім сліди старенької загубилися… Тепло згадують свою наставницю Оксана Кудлюк, Ростислава Наконечна, Лариса Найсик, Ольга Гуменюк (Костанович).

Небайдужа і патріотична сім’я з Гусятина Михайло та Ольга Гуменюки, за сприяння Петриківського будинку-інтернату для престарілих, де жінка померла у 1992 році, розшукали безіменну могилу Софії Дашкевич на кладовищі у Підгородньому і за свої кошти встановили там пам’ятник. Отець Ігор Огородник з Іванківців освятив могилу і подякував усім, хто долучився до пошукової роботи, а сім’ї Гуменюків – за патріотичну благодійність.

Маргарита МЕЛЬНИЧУК,

член обласного товариства «Меморіал» ім. В.Стуса

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