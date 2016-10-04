Роботодавці Тернопілля об’єднують зусилля

Сьогодні на теренах нашого краю дружно співіснують три обласні структури роботодавців – промисловості та підприємництва, яку очолює начальник об`єднання “Тернопільгаз” Олег Караванський, і ще дві – аграрних роботодавців та об’єднана організація представників приватних структур й малого підприємництва, під керівництвом голови наглядової ради ТОВ “Бучачагрохлібпром” Петра Гадза та директора торгово-розважального центру “Подоляни” Василя Чубака.

Приємно, що вони час від часу звіряють свої партнерські годинники і спільними зусиллями прагнуть рухатись уперед. Власне це засвідчило і чергове засідання роботодавців, на яке прибули представники усіх трьох організацій, очільники обласної і міської влади, керівники промислових підприємств, будівельних організацій, вищих навчальних закладів, облспоживспілки, медицини та ГУ Національної поліції. Вони зібрались для того, аби, передусім, обговорити проект “Територіальної угоди про регулювання соціально-економічних і трудових відносин в Тернопільській області на 2017-2018 роки” між облдержадміністрацією, роботодавцями і профспілками.

Свій до свого по своє

Розширене засідання відкрив голова обласної організації Федерації роботодавців України Олег Караванський. Він нагадав присутнім про те, що Федерація – єдина в Україні інституція, котра виступила з ініціативами щодо перегляду членства нашої держави у Світовій організації торгівлі, а також перегляду економічної частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом у зв’язку з нерівними конкурентними умовами для українських товаровиробників. Олег Іванович проінформував присутніх також про зміни у керівництві Федерації. Зокрема, свої повноваження склали її голова Дмитро Фірташ та його заступник Олексій Мірошниченко. Відтак сьогодні всеукраїнську структуру роботодавців очолює один із колишніх заступників ФРУ, президент Асоціації скляної промисловості України Дмитро Олійник.

Далі йшлося про те, що на столичному рівні Федерація, насамперед, переймається проблемами великої промисловості, зокрема авіабудування, нафтової та хімічної галузей, вирішує глобальні проблеми загальноукраїнського масштабу і не завжди у її функціонерів руки доходять до вирішення регіональних проблем. А тим паче таких невеликих областей, як наша. Саме тому нагальною є потреба тіснішого об’єднання зусиль усіх трьох структур роботодавців Тернопільщини у відстоюванні власних інтересів. При цьому доречно взяти на озброєння патріотичний лозунг кооперативного руху Галичини довоєнного періоду – “Свій до свого по своє”. Йдеться про те, що навіть у межах області тісна співпраця і кооперація підприємств різних галузей може і повинна приносити взаємну користь. На жаль, поки що такі зв’язки розбалансовані і кожен виживає, як може.

На підтвердження сказаного, генеральний директор корпорації “Ватра” Василь Щиренко продемонстрував учасникам засідання роботодавців зразки новітніх енергоекономних світлодіодних світильників, якими його колектив забезпечує численні об’єкти у столиці, в Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій та інших областях. Невдовзі її прожектори освітлюватимуть злітно-посадкові смуги вітчизняних аеродромів, а на Тернопіллі до продукції “Ватри”, дипломатично кажучи, ніхто не виявляє інтересу. І тут напрошується риторичне запитання: а хто мав би першим підтримати світлотехніків, як не місцеві влада, адже до бюджету краю ватрівці відраховують мільйонні суми податків і багато років поспіль забезпечують тернополянам тисячу робочих місць. Тезу керівника “Ватри” про тенденційну незацікавленість вітчизняною продукцією підтвердив і голова правління Тернопільського радіозаводу “Орін” Ярослав Карпик. За його словами, зі своїми радіостанціями “Оріон”, який за останні 15 років не взяв у держави жодної копійки на розвиток свого виробництва, виграє міжнародні тендери і поставляє свої радіостанції у десять країн світу, а в Україні важко пробитись крізь бюрократичні перепони.

Жваву дискусію щодо загадкових рифів протистояння бізнесу підтримали й інші роботодавці. Скажімо, голова правління “Тернопільбуду” Василь Лило, який свого часу підняв з руїн будівельну галузь обласного центру, за рік до міського бюджету сплатив 100 мільйонів гривень, а нині готує до запуску новий завод будівельних матеріалів на 200 робочих місць, висловив тривогу і навіть обурення тим, що на черговій сесії міської ради депутати заблокували вирішення багатьох життєво важливих для його виробництва питань.

Ректор Тернопільського національного технічного університету Петро Ясній і згадуваний уже Ярослав Карпик порушили проблему робітничих кадрів. Гірка правда полягає у тому, що тих спеціалістів, яких готує профтехосвіта, здебільшого не потребує тернопільське виробництво. У свою чергу чиновники від освіти не поспішають переорієнтовуватися на конкретні запити промисловців. Про розбалансованість запиту і пропозиції на ринку праці говорив керівник Тернопільського міськрайонного ринку праці Анатолій Куриляк, а начальник ГУ Національної поліції в області Олександр Богомол заявив, що сьогодні у його структурах є півтисячі вакансій із середньою заробітною платою 6-7 тисяч гривень, але охочих поповнити ряди силовиків не надто багато. У цьому контексті не є випадковою і заслуговує на увагу ініціатива Тернопільської міськради щодо запровадження на регіональному рівні дієвих інструментів щодо створення нових робочих місць. За словами начальника управління економіки, промисловості та праці міськради Тетяна Корчак, ті суб’єкти підприємницької діяльності, які створюватимуть нові робочі місця, можуть отримати суттєві пільги у сплаті податків.

Окреслені теми – це лише мізерна частина з того, про що говорили роботодавці з болем у душі. І ще раз підтвердили, що вони готові сідати за стіл переговорів з усіма зацікавленими сторонами з тим, аби економіка краю розвивалась за цивілізованими законами взаєморозуміння і максимальної вигоди як для виробників, так і для усіх жителів Тернопілля. Учасники дискусії зійшлися на тому, що у вирішенні більшості наболілих проблем значною мірою сприятиме

Територіальна угода

Як уже було зазначено, проект “Територіальної угоди про регулювання соціально-економічних і трудових відносин в Тернопільській області на 2017-2018 роки” між облдержадміністрацією, роботодавцями і профспілками, нині – у фазі активного обговорення. Свої думки з приводу загальної концепції цього документа, який ухвалюють раз на два-три роки, висловили виконавчий директор обласної організації ФРУ Валерій Смирнов, директор облспоживспілки Михайло Лазар, заступник керівника об’єднаної організації роботодавців Микола Галас. Позицію облдержадміністрації оприлюднив заступник її голови Ігор Вонс. На його думку, у цьому документі занадто багато зобов’язань адресується виконавчій гілці обласної влади, хоч доцільніше було б частину їх переадресувати органам місцевого самоврядування, які мали б активніше входити у цей важливий соціально-економічний процес. Відомий громадсько-політичний активіст, головний лікар санаторію “Медобори” Василь Мартинюк тактовно застеріг профспілки – учасника тристороннього договору – від надмірного популізму, оскільки, по суті, вони лише декларують свої наміри і бажання, а основний тягар реальної відповідальності лягає на роботодавців.

Підсумовуючи активну і зацікавлену дискусію, голова обласної організації Федерації роботодавців України Олег Караванський наголосив на тому, що цей документ ще буде підданий серйозному аналізу і суттєвим правкам, та головне, а це не викликає сумніву у жодної зі сторін “Територіальної угоди…”, – усі разом повинні проводити узгоджену політику, спрямовану на подальший економічний розвиток краю, нарощування обсягів виробництва у розмірах, передбачених програмами соціально-економічного та культурного розвитку області, фінансову стабілізацію підприємств і розвиток продуктивних сил. У свою чергу роботодавці, як одні з ініціаторів реалізації такої стратегічної лінії, зобов’язуються сприяти створенню нових та збереженню робочих місць на підприємствах, в організаціях і установах, запобігати масовому безробіттю.

Тарас БОГДАНЮК

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