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Рівень безробіття знижується третій місяць поспіль

18/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Економіка,Народний кореспондент,Новини,Офіційно,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

1815Кількість зареєстрованих безробітних становила в серпні 1,3% населення працездатного віку, що на 0,1 п. п. менше за показник за липень поточного року. Кількість незайнятих знижується третій місяць поспіль.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

“Конкурс на одне вакантне місце в серпні становив менш ніж 7 осіб, тоді як у липні на одне робоче місце претендували майже 9 осіб. Кількість безробітних в Україні в серпні 2016 року зменшилася порівняно з липнем на 3,8%, в абсолютних цифрах – на 14 тисяч осіб, до 355,7 тисячі”, – зазначають у Держстаті.

Кількість безробітних, які отримують допомогу, скоротилася на 10,4 тис. осіб – до 282,6 тис. Середній розмір допомоги у серпні становив 1741 грн проти 1740 грн місяцем раніше. Отримали роботу в серпні 5,9% зареєстрованих безробітних проти 6,3% місяцем раніше.

Нагадаємо, офіційний рівень безробіття в Україні на кінець 2015 року становив 490,8 тис. осіб, а на кінець 2014 року – 512,2 тис. осіб, що в обох випадках відповідало 1,9% населення працездатного віку.

Рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією Міжнародної організації праці для осіб віком від 15 до 70 років, 2015 року знизився до 9,1% порівняно з 9,7% за підсумками 2014 року. Даний показник зріс у першому кварталі 2016 року до 9,9%, або 1,77 млн осіб.

Як зазначають в оприлюдненому в квітні 2016 року консенсус-прогнозі, сформованому за результатами опитування експертів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, рівень безробіття в Україні 2016 року прогнозують на рівні 9,2% за методологією Міжнародної організації праці.

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Автор: on 18/09/2016. Категорія: Аналітика, Економіка, Народний кореспондент, Новини, Офіційно, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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