Рамаз БОЛКВАДЗЕ: «Упевнений, що Україна і Грузія незабаром будуть рівними серед рівних у Євросоюзі»

Завершився візит на Тернопільщину керівника апарату Верховної Ради Автономної Республіки Аджарія Рамаза Болквадзе, який був здійснений на запрошення голови обласної ради Віктора Овчарука. Перед від’їздом додому, підбиваючи підсумки перебування у нашому краї, пан Рамаз поділився своїми враженнями.

– Тернопілля мені неймовірно сподобалося. Щоразу, приїжджаючи сюди, не перестаю захоплюватися красою ландшафтів, кількістю історичних пам’яток, релігійних споруд. Цим наші країни схожі. В Аджарії високо в горах також багато фортець і замків. Звісно, хотілося б, щоб усі вони були збережені.

Цьогоріч я багато подорожував Тернопільщиною, побував у різних районах, долучився до відзначення найбільших офіційних свят – Дня Державного Прапора України й 25-літття незалежності вашої держави. Вразило велелюддя під час святкувань і щирість, з якою відзначають їх тернополяни. А ще хочу висловити подяку обласній раді за те, що біля адмінприміщення на честь нашого приїзду поряд із вашими прапорами замайорів грузинський.

Запам’ятався фестиваль «Барви Поділля» у Борщівському районі. Відчувалася родинність свята. Українці, як і грузини, – співоча нація, тому я отримав чимале задоволення від концерту. Цікаво було познайомитися з місцевими звичаями. Те, що ви зберігаєте традиції, а втрачене відновлюєте – дуже добре. Адже без коріння немає нації. Нам, аджарцям, це дуже добре відомо. Вдячний голові обласної ради Вікторові Овчаруку за надану можливість це побачити і відчути.

Під час перебування на Тернопільщині ми ознайомилися із роботою органів місцевого самоврядування у Тернопільському районі, з досвідом агропідприємств краю тощо. Підсумовуючи побачене, можу констатувати: упродовж року від часу попереднього візиту ваша область значно змінилась на краще. Відчутні реальні наслідки об’єднання громад. У багатьох місцях ідуть ремонтні, будівельні роботи. Твердо знаю: якщо йде будівництво, значить, край розвивається. Це – незаперечна істина.

Ми провели серйозні переговори із очільником обласної ради. Наша співпраця триватиме й надалі, зокрема в економічній площині. Плануємо запросити до себе родини ваших сміливих воїнів. Нині працюємо над цим.

Хочу побажати тернополянам і усім українцям, насамперед, миру. Щоб якомога швидше закінчилась ця війна. А після цього у вас все вийде. Ви – надзвичайно смілива й працелюбна нація. Впевнений, що Україна і Грузія незабаром будуть рівними серед рівних у Євросоюзі. До наступної зустрічі!

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