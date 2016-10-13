Пили за здоров’я, а вийшло за упокій

Вже більше двох тижнів страшний ворог тримає Україну в облозі. І мова не про сепаратистів, окупантів чи ще якусь нечисть, а про алкоголь – смертельний сурогат, котрий швидше від снайперської кулі кладе українців у могили. Тільки подумати, на сьогодні від вживання цього сурогату померли 53 особи, і приблизно стільки ж потрапили до лікарень. Що ж це за біда, і як з нею боротися?

Що трапилося?

З двадцятих чисел вересня усі українські телеканали б’ють на сполох. У державі гинуть люди. Так, у Харківській, Миколаївській, Житомирській, Донецькій і Луганській областях 53 людей померли внаслідок вживання сурогатного алкоголю. В організмах загиблих виявили метиловий спирт. А частина з тих, хто вижив, повністю втратили зір.

Злочинці продавали отруйну суміш по 26 гривень за півлітрову пляшку. Окрім горілки, зловмисники продавали ще й коньяк. Тепер 3 тонни смертельної отрути під назвами відомих брендів розлетілися на прилавки магазинів у різних містах країни. Оскільки підробка мало чим відрізняється від оригіналу, небезпека отруїтися сурогатною горілкою досі велика.

Хто винен?

Правоохоронні органи затримали 27-річного харків’янина, який займався виробництвом отруйного алкоголю у себе вдома. Також були заарештовані три спільники злочинця.

Хлопець спочатку продавав отруту знайомим. Незважаючи на багаторазові скарги на поганий стан після вживання сурогатного алкоголю, зловмисник і його спільники продовжили виробництво, ще й збільшили обсяги.

Як стало відомо, смертельний сурогат потрапив на Харківщину з Російської Федерації. Про це повідомляють у Фіскальній службі. Канал надходження у Харківську область метилового спирту, який став основним інгредієнтом смертельного «коктейлю», від якого вже померли 53 людей, встановлено. Його поставляли з одного з підприємств Сєвєродонецька на Луганщині, яке ввозило з Російської Федерації метанол.

Ця речовина є сильною отрутою, і купити її у вільному продажу неможливо. Для транспортування метанолу необхідні спеціальні умови й дозвільні документи.

У цьому випадку посадова особа сєвєродонецького підприємства за готівку незаконно реалізовувала метанол знайомому посереднику, який перепродав його безпосередньому організатору виготовлення сурогату, отримавши гроші на картку.

Також встановлено особу водія, який перевозив спирт. У наданих йому фіктивних супровідних документах було вказано, що він нібито перевозив іншу рідину.

Всього у незаконний спосіб посереднику цієї оборудки було продано більше п’яти тонн метанолу, який потім був доставлений організаторові виготовлення сурогатного алкоголю. Його і трьох спільників затримано. Про це повідомив голова ДФС Сергій Білан у Facebook.

Він додав, що на цей час вилучено понад чотири тонни технічного спирту і обладнання для виготовлення сурогату.

“Нині ми повинні не тільки відпрацювати канали, якими завозили спирт, а й місця продажу продукції, яку встигли розповсюдити по Україні”, – зазначив глава ДФС.

Яка ситуація на Тернопільщині?

Ми поцікавилися у прес-служби УМВС у Тернопільській області, чи були зареєстровані схожі випадки отруєнь або, борони Боже, смертей. На щастя, нас заспокоїли, що до Тернопілля ця «алкогольна лихоманка» ще не докотилась, але поліція тримає руку на пульсі. Хоча в області теж час від часу з’являються новини про те, що поліція викриває ділків, котрі виготовляють нелегальний алкоголь у великій кількості в антисанітарних умовах.

До слова, торік від вживання сурогату отруїлись п’ятеро військових. У потерпілих відмовляли нирки, падав зір. Один із них тривалий час перебував у критичному стані.

А все тому, що подружня пара пенсіонерів вирішила підзаробити. Жінка працювала прибиральницею на одному знаному підприємстві і мала доступ до спирту. Тож під час обшуку квартири правоохоронці виявили немалу кількість спирту, спиртосумішей, які господарі вміло продавали усім бажаючим. Вартувала пляшка отрути всього 30 гривень.

Лікар радить!

Правоохоронці переконують, що не було випадків отруєння сурогатним спиртним. Однак наркодиспансер переповнений. Можливо, у них інші відомості з цього приводу.

На цю тему ми поспілкувалися із лікарем-наркологом вищої категорії Юрієм Семеновичем Шугалеєм.

«Тема алкоголю нині постала дуже гостро. У світлі останніх подій ми перебуваємо у бойовій готовності, не знаємо, чого чекати від наступного виклику «швидкої». Так, за вересень – початок жовтня у нас не було отруєнь унаслідок вживання сурогату. А ось у серпні таких було два, і, на жаль, ми вже не могли нічого вдіяти, люди померли. Це дуже страшно. У таких випадках буває різна симптоматика, та зазвичай людина втрачає зір, з’являється слабкість, згодом відмовляють нирки, інші органи. Коли їх до нас привезли, вони уже були майже мертві», – сказав Юрій Семенович.

Лікар переконаний, що усі ці симптоми можна оминути одним простим шляхом: «Не пити! Людина не може жити без повітря, їжі, води, а без алкоголю – може. Упродовж більш як тридцяти років стажу я повторюю щодня: випивка для будь кого – це отрута повільної дії».

Юрій Семенович каже, що на заході країни не така важка ситуація із вживанням алкоголю, як в інших регіонах, але проблеми є, і їх треба вирішувати.

Також ми запитали у лікаря, як можна відрізнити сурогат, створений із метилового спирту, від нормального алкоголю.

«Симптоматично. Вживаючи сурогат, людина відчуває притупленість, слабкість, немає того звичного відчуття ейфорії, підняття настрою. Тож, коли ви відчуваєте перші симптоми отруєння, одразу ж промивайте шлунок. Варто викликати блювоту й випити велику кількість води, після того прийняти будь-які доступні сорбенти, наприклад активоване вугілля. Якщо легше не стане, не зволікайте, викликайте швидку.

Також, щоб попередити небажані наслідки, перед вживанням алкоголю треба поїсти, можна випити сорбенти, та головне – знати міру».

Зоряна ДЕРКАЧ

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