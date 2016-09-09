Проща для військових

09/09/2016 | Рубрика: Життя,Культура,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Теребовля,Тернопілля |

“Вірних стереже Господь” – під таким  гаслом у Зарваниці 17-18 вересня відбудеться проща військових. У паломництві візьмуть участь військовослужбовці, добровольці, родини загиблих в зоні АТО, військові капелани, курсанти, ліцеїсти військових ліцеїв, волонтери та миряни.

До чудотворного місця зявлення Божої Матері  прибудуть представники Міністерства оборони України, Національної поліції України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Міністерства надзвичайних ситуацій України та Державної пенітенціарної служби України.

До VІІІ військового паломництва виготовлено спеціальний пам’ятний знак для учасників прощі.Учасники прощі першочергово будуть молитися за мир в Україні та поминатимуть тих, хто загинув на сході України.

Галина ВАНДЗЕЛЯК

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Автор: on 09/09/2016. Категорія: Життя, Культура, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Теребовля, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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