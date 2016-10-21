Прокурори-підозрювані програли суди

Тернопільський окружний адміністративний суд підтвердив підставність наказу Генерального прокурора України Юрія Луценка щодо звільнення чотирьох працівників органів прокуратури Тернопільської області, стосовно яких НАБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Суд відхилив позовні вимоги колишнього заступника прокурора області, керівника Тернопільської місцевої прокуратури, його першого заступника та прокурора цієї прокуратури щодо скасування наказу Генпрокурора від 15 липня 2016 р. про їх звільнення і поновлення на посадах, повідомили у прес-службі прокуратури області.

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