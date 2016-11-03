Проїзні картки заощадять бюджет тернополян

Вже наступного місяця тернополяни зможуть придбати нові проїзні на тролейбус, які допоможуть мешканцям міста заощадити кошти. Нові картки тривалого користування дозволять економити на проїзді від 7,5 % і більше, зазначається на КП «Тернопільелектротранс».

З грудня місяця у Тернополі буде запроваджено нові проїзні документи на тролейбус у вигляді безконтактних карток. Поділятимуться вони на два види та чотири тарифних плани.

Вартість картки становитиме 15 гривень. Далі пасажир обирає тариф, який йому підходить за умовами та кошторисом. До прикладу, тариф «Економ» обійдеться тернополянам у 80 гривень і дозволить 43 поїздки. Підійде такий проїзний людям, які користуються тролейбусом для поїздок на роботу чи університет. Тарифний план «Стандарт» коштує дорожче – 120 гривень та дозволяє 65 поїздок, «Люкс» поїздки обійдуться у 180 гривень за 99 поїздок. Також мешканцям міста пропонують «Безліміт», ціна якого 240 гривень. Для студентів та школярів діятиме знижка у 50 %. Найбільша економія спостерігається у тарифному плані «Люкс», тернополяни заощаджуватимуть щомісяця 18 гривень.

Слід зауважити, що картки не персоніфіковані, тому їх можна передавати як членам сім’ї та знайом, так і працівникам підприємств чи організацій.

Придбати картки тривалого користування, а також поповнити їх можна буде у 31 пункті продажу по всьому Тернополю.

Джерело: elektrotrans.te.ua

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