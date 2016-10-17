Прогноз погоди на тиждень: пройдуть дощі і потеплішає

Після сильних злив в найближчі кілька днів очікується малохмарна погода. За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, до кінця тижня пройдуть опади, але при цьому очікується незначне потепління: на початку тижня середня температура повітря вдень коливатиметься в межах 6-8 градусів, а до кінця тижня – 9-10 градусів вище нуля.

Прогноз на тиждень

Сьогодні, 17 жовтня, температура повітря коливатиметься в межах 6-8 градусів вище нуля. Синоптики прогнозують малохмарну погоду, вночі можливий невеликий мороз.

18 жовтня трохи потеплішає. Вдень температура повітря підніметься до 7-9 градусів.

Така ж погода очікується і 19 жовтня.

20 жовтня очікується незначне потепління. Температура повітря буде коливатися в межах 9-11 градусів. Вночі можливі морози до 2 градусів нижче нуля.

У п’ятницю, 21 жовтня, прийде циклон. Пройдуть сильні дощі, температура повітря буде коливатися в межах 7-9 градусів тепла.

Народний прогноз

17 жовтня відзначається день пам’яті святого Ієрофея, єпископа Афінського, повідомляє портал “Синоптик”. У народі говорили: “З Ерофея холоди сильніші”. З цього часу посилюються холоди. Люди помітили: чим раніше випаде перший сніг, тим пізніше утвердиться у своїх правах зима, а рання зима частіше за все настає, якщо довго не було першого снігу.

18 жовтня вшановується пам’ять святої Харитини. У народі цей день називали “Харитини – перші полотна”. З цього дня ткали полотна і катали вовну на валянки. Помітно убуває світловий день: “Відстав від ночі день – запнувся валянком за пень”. Якщо перший сніг упав на мокру землю – залишиться, а на суху – скоро знову зійде.

19 жовтня вшановується пам’ять святого апостола Фоми. Починаються холодні вітри: “Одягай теплу сукню з Фоми”. До цього дня виявлялися надлишки хлібних запасів: “Фома ломить засіки, все бери задарма”. Якщо перший сніг випаде сухий на Хому, літо хорошим буде, а якщо у цей день немає вітру, можна очікувати швидкого похолодання.

20 жовтня відзначається день пам’яті святого Сергія. У народі цей день називали Сергій Зимовий або приморозки, і говорили: “Сергій зиму починає”. Якщо сніг випаде, коли дерева ще не скинули листя, то він скоро розтане. Якщо земля у цей день снігом вкриється, то до Мотрони (22 листопада) зима “встане на ноги”.

21 жовтня вшановується пам’ять преподобного Трифона, архімандрита Вятського, і преподобної Пелагеї. У народі цей день називали Ознобіци, і говорили: “З Трифона, Пелагеї все холодніше”. З давніх-давен день 21 жовтня вважався у народній метеорології днем похолодання. Погодні прикмети радять серйозно поставитися до підготовки до зими.

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