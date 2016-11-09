Наступного тижня профспілки області пікетуватимуть Верховну Раду

Незважаючи на обіцянки влади робити все для людей, ціни та тарифи на електроенергію та газ постійно зростають.

Цього року, наприклад, ціни на електроенергію для населення піднімали двічі, а от для промислових споживачів – уже чотири рази. З цього приводу в країні час від часу проходить хвиля мітингів і протестів, які організовують профспілки.

Крайня акція протесту відбулася 1 листопада під Верховною Радою України та Кабінетом міністрів.

Враховуючи те, що уряд не погоджується зменшувати ціну й тарифи на газ та електроенергію, мотивуючи це тим, що купують газ за цінами на європейському ринку, профспілки поставили вимогу: Європейським цінам – європейську зарплату. Зрозуміло, що наразі ніхто не отримує європейської зарплати, але принаймні прогрес є у тому, що прем’єр-міністр пообіцяв з нового року підняти мінімальну зарплату вдвічі – до 3200 грн.

– Ми розуміємо, що тарифи на житлово-комунальні послуги є заручниками підвищення ціни на природний газ та електроенергію для населення, – каже голова Тернопільської обласної ради профспілок Андрій Присяжний. – Тому я завжди за те, щоб вимагати обґрунтованих цін і тарифів для населення. На жаль, сьогодні уряд не прислуховується до думки тієї частини профспілковців, які саме так ставлять це питання. 18 жовтня ми зустрічалися з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, але він не зміг довести нам економічної обґрунтованості теперішніх цін на природній газ. А його опозиція полягала в тому, що оскільки ми купуємо імпортний газ за ціною 6, 89 гривень, то й свій газ будемо продавати на ринку за такою ж ціною. Хоча ми розуміємо, що це не обґрунтовано, адже за різними оцінками собівартість видобутку вітчизняного газу значно нижча – не більше трьох гривень за кубометр.

Крім того, на зустрічі з прем’єром говорили й про те, що ціна на газ мала би вирівнятися, але цього не сталося. Бо якщо для побутових споживачів газ по 6, 89 грн., то промислові споживачі, тобто юридичні особи, вже з листопада отримуватимуть газ за ціною 8,68 грн., що майже на дві гривні дорожче.

– Аналогічна картина із цінами на електроенергію, – пояснює Андрій Володимирович. – Скажімо, нас завжди запевняли, що ціну на електроенергію для населення не піднімають, тому що було перехресне субсидіювання, тобто юридичні особи, або знову ж назвемо їх промисловими споживачами, платили більше і покривали таким чином низьку ціну для населення. Але якщо цього року для населення ціну на електроенергію вже піднімали двічі, то для промислових споживачів – чотири рази з 1,88 до 2,32 грн. А ціна на електроенергію відповідно входить як у собівартість житлово-комунальних послуг, у тому числі у водопостачання та теплопостачання, так і у собівартість продукції, тому що сьогодні без електроенергії жодне виробництво не обходиться, а промислове виробництво споживає електроенергію сотнями, а то й мільйонами кіловат у місяць.

Підняли ціни на електроенергію з 1 жовтня перед початком осінньо-зимового періоду, коли, власне, споживання електроенергії у фізичних величинах зростає у кілька разів. І це ще не межа, переконані профспілковці, як для населення, так і для промислових споживачів.

– Тому ми будемо організовувати мітинги й вимагатимемо, щоб до нас прислухалися, – каже Андрій Володимирович. – Ми брали участь в акції протесту 6 липня, де ставили вимоги, що стосувалися ціни на газ та електроенергію для населення, проводили 1 листопада за ініціативи освітянської профспілки пікет верховної ради та кабінету міністрів, а зараз готуємо акцію протесту на 17 листопада в Києві. Акція відбудеться напередодні прийняття в наступному читанні законопроекту про державний бюджет України на 2017 рік.

Галина ТИХА

Джерело: galas.te.ua

Shortlink:

Loading...