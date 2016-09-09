Процес створення опорних шкіл На Бучаччині призупинено

Цьогоріч Першовересень покликав за парти 6320 школярів Бучацького району. Уперше поріг країни знань переступили 715 першачків, які навчатимуться вже за новою програмою і правилами. Зміни нещодавно зініціювало Міністерство освіти і науки України, щоб розвантажити шкільну програму для початкової школи. Про особливості нового навчального року цікавимося у в. о. начальника відділу освіти Бучацької РДА Михайла ГАВЛОВСЬКОГО.

­ Михайле Степановичу, чи задовольняє потреби громади мережа закладів освіти району?

­ Так, діюча мережа повністю задовольняє потребу населення району в отриманні освітніх послуг. У нас діють 17 шкіл І­ІІІ ст., 20 – І­ІІ ст. і 12 – І ст. А ось мережа дошкільних навчально-виховних закладів потребує розширення, зокрема будівництва дитсадка у с. Стінка й відкриття хоча б одного дошкільного закладу в Бучачі.

­ Скільки у нас малокомплектних шкіл і яка їх доля?

­ Відповідно до нормативних документів Міносвіти, в районі малокомплектними є Пилявська, Добропільська, Киданівська загальноосвітні школи. Відтак Киданівську ЗОШ І­ІІ ст. буде реорганізовано у школу першого ступеня, а старшокласників підвозитимуть до двох сусідніх шкіл.

­ Яка роль опорних шкіл у системі освіти?

­ За урядовою програмою, опорна школа – це освітній центр. Кошти на обладнання сучасних кабінетів фізики, хімії, біології, на оновлення комп’ютерних класів забезпечує держава. Створення опорної школи передбачає наявність філій, які не є юридичними особами. Це можливо лише тоді, якщо батьки дітей з маленьких шкіл погодяться на реорганізацію. А вони у селах таких змін не хочуть. Тому процес формування опорних шкіл у районі призупинено.

­ То яким чином буде здійснено оптимізацію освіти району?

­ Після початку навчального року будь­які зміни в структурі мережі закладів є неможливими, а можуть стосуватися лише навчальних планів і програм, особливо щодо 1­4 класів.

­ Ремонт шкіл і надалі відбуватиметься за кошти батьків?

­ Поточні ремонти класних кімнат, коридорних приміщень навчальних закладів значною мірою проводять за кошти батьків, оскільки фінансування закладів освіти з держбюджету обмежене. Так, у нинішньому році у бюджеті відділу освіти для проведення ремонтних робіт у навчальних закладах було передбачено і використано 461 тис. грн. Коштів з державної субвенції на 2016 рік вистачає для оплати енергоносіїв і виплати заробітної плати працівникам шкіл на 10,5 місяця, а працівникам дошкільних закладів – на 10 місяців. Однак при сприянні райдержадміністрації та районної ради цьогоріч вдасться зміцнити матеріально-технічний стан освітніх закладів.

­ Торік уперше за багато років учні початкових шкіл не були забезпечені безкоштовним харчуванням. А як буде цьогоріч?

­ Як минулого, так і нинішнього навчального року лише учні пільгових категорій будуть забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням за кошти місцевого бюджету.

­ Чи є проблеми з підручниками?

­ Підручники для учнів 8 класу за бюджетні кошти надходять у школи району згідно з графіком. Передбачаємо стопроцентне забезпечення навчальними книжками. Дещо інша ситуація з підручниками для учнів 4­х і 7­х класів. Їх закуповують за кошти освітньої субвенції та місцевого бюджету безпосередньо у видавництвах. Відділ освіти уклав 25 договорів на закупівлю книжок. На цей час 30 відсотків підручників уже надійшли в район. Дія договорів завершується 31 грудня 2016 року.

Оксана ЧОРНІЙ

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