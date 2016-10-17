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Про святкове і буденне

17/10/2016 | Рубрика: Життя,Заліщики,Культура,Народний кореспондент,Новини,Освіта,Соціум,Тернопілля |

zal_cbs Лагідне сонечко бабиного  літа обігрівало учасників свята. В Заліщицькій  районній бібліотеці  відзначили  скромну працю  трудівників бібліотечної справи з нагоди Всеукраїнського  дня бібліотек.

Квіти, маленькі дарунки, теплі посмішки і щирі слова вітання приймав колектив  на чолі з його керівником Ольгою Тракало. Атмосферу свята, його організацію забезпечила Громадська рада при ЦРБ. У переддень урочистостей її  найактивні члени  С.М. Навольський та М.М. Долотко  спонсорували поїздку бібліотечних працівників району до Зарваниці.

З вітальним словом звернулись до працівників  бібліотеки  керівник апарату райдержадміністрації  Володимир Лилик, міський голова  Алла Квач, завідуюча відділом культури райдержадміністрації  Оксана Безушко та члени Громадської ради.

Дякували  за невтомну працю, раділи успіхам, вселяли надію на поліпшення умов та досягнення  ще більших результатів роботи. А вони більш ніж  вагомі.  В бібліотечній системі району  відкрито і діють 10 (десять) інтернет-центрів, організовуються постійно і тимчасово діючі виставки, експозиції, презентації, зустрічі  з творчими особистостями, вечори, ранки, творчі портрети, вечори-спогади, дискусії тощо.

Тут ведеться активна пошукова робота, результати якої систематизуються  і стають  доступними для загалу.

Постійно в пошуку нових ідей, застосовуючи новітні методи інтерактивних  технологій, Ольга Йосипівна успішно регенерує задуми в конкретні справи. Як заслужений працівник культури України, вона на ділі підтверджує це почесне  звання. Ольга Тракало є взірцем патріотизму, високої моральності і духовності, непохитно утверджує роль української мови у державотворчому  процесі.

Участь бібліотеки у всеукраїнських і міжнародних проектах і конкурсах, постійний зв’язок з українськими діаспорами у США, Канаді, з посольствами цих держав, з конгресами, комітетами Польщі, Австралії забезпечили визнання та високу оцінку роботи бібліотеки не  тільки в  Україні , а й за її межами.

Співпраця з освітніми закладами, громадськими організаціями, духовенством, органами влади, Науковим товариством ім. Шевченка, видавництвами, благодійними фондами дають гарні результати.  Всеукраїнський семінар, що проводили на базі ЦБС, статті в центральній та місцевій пресі, виступи на радіо та телебаченні засвідчують новаторський і творчий підхід та високий професіоналізм О.Тракало як досвідченого керівника бібліотечної системи.

Віче, приурочене 25-й річниці незалежності України, зібрало багато друзів і шанувальників друкованого слова, книголюбів, гостей з Києва, Тернополя та райцентрів області, представників  громадськості, духовенства, влади на широке обговорення звіту ЦБС району про роботу за чверть століття.

Учасники віча  високо оцінили працю бібліотеки та її керівника, а також накреслили плани на перспективу.

Після свят настають будні. Вони знову будуть наповнені новими здобутками, ідеями, досвідом.

Степан НАВОЛЬСЬКИЙ,

голова громадської ради

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Автор: on 17/10/2016. Категорія: Життя, Заліщики, Культура, Народний кореспондент, Новини, Освіта, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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