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Про порушення законів тернопільською владою дізналася вся Україна

28/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Головні новини,Головне в номері,Народний кореспондент,Новини,Політика,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

280003Щотижнева програма «Савік Шустер студіо» цього разу своїми експертами обрала 100 журналістів зі всієї України. Саме їм було надано слово, коли дійшло до регіональних питань з дотримання свободи слова в Україні.

Ситуацію довкола незаконного призначення головного редактора газети «Свобода» порушив тернопільський журналіст Василь Томчишин (сайт «Терен»).

«Ми дуже багато сьогодні говорили про Україну, про цензуру і, в основному, про свободу слова. Але, на жаль, ми не отримали відповіді на питання, хто повинен забезпечувати журналістам ту свободу слова? Хто повинен її гарантувати тоді, коли журналіст готовий сказати правду?» – почав свій виступ Василь Томчишин.

Далі тернопільський журналіст описав ситуацію, про яку і газета «Свобода», і сайт «Терен» повідомляли неодноразово.

«Аби попередити протизаконне рішення обласної ради, свободівці зустрічалися з головою облради Віктором Овчаруком, зініціювали прес-конференцію у прес-клубі реформ, виходили з протестною мирною акцією під стіни «білого дому» під час сесії… Хотіли достукатися до депутатів, але…» – продовжував Василь Томчишин.

Тернопільський журналіст зіронізував: «Сьогодні ми чули на початку програми слова Президента України про те, що за свободу слова варто померти. І в той же час його підлеглі – голова обласної ради та голова обласної державної адміністрації, які є членами його ж партії (президентської) – приймають «через коліно» таке рішення. То в мене запитання, – звернувся Василь Томчишин до присутніх, – якщо поліція не має впливу і можливості захистити свободу слова, якщо влада, демократично вибрана, не має бажання захищати цю свободу слова, якщо суди корумповані, і прокуратура також не буде захищати свободу слова, тоді – хто? До журналістів ніхто не дослуховується. І що їм робити в області, коли їх публічно утискають? Коли їм не дають можливості діяти так, як хоче колектив?»

До обговорення долучилася співвласник і шеф-редактор інтернет-видання «Лівий берег» Соня Кошкіна: «Як? Тільки публічністю! Тільки ми самі можемо себе захистити! У нас є той інструмент, про який мріють багато людей, що потрапляють в складні ситуації. Це – публічність. Тим більше, що зараз ера Інтернету і ці можливості ще більше розширились. Якщо ми самі не будемо боротися за якісь цінності, передусім, за свободу слова, ніхто нам в цьому допомагати не буде, в тому числі і суспільство. Тому що в цій ситуації ми слугуємо певним прикладом, певним стандартом».

Вже після ефіру Василь Томчишин висловив задоволення від того, що взяв участь у ток-шоу і доніс до всеукраїнської аудиторії проблеми, які є в нашій області і які пов’язані зі свободою слова та стосунками між владою і журналістами. Колега таки визнав важливість і доречність слів Соні Кошкіної про публічність: «Свободі» потрібно ставати прикладом у боротьбі за справедливість та законність, заручатися підтримкою колег і консолідувати довкола себе тих, хто готовий не боятися відстоювати свободу слова».

 

 

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Автор: on 28/09/2016. Категорія: Аналітика, Головні новини, Головне в номері, Народний кореспондент, Новини, Політика, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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