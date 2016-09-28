Про порушення законів тернопільською владою дізналася вся Україна

Щотижнева програма «Савік Шустер студіо» цього разу своїми експертами обрала 100 журналістів зі всієї України. Саме їм було надано слово, коли дійшло до регіональних питань з дотримання свободи слова в Україні.
Ситуацію довкола незаконного призначення головного редактора газети «Свобода» порушив тернопільський журналіст Василь Томчишин (сайт «Терен»).
«Ми дуже багато сьогодні говорили про Україну, про цензуру і, в основному, про свободу слова. Але, на жаль, ми не отримали відповіді на питання, хто повинен забезпечувати журналістам ту свободу слова? Хто повинен її гарантувати тоді, коли журналіст готовий сказати правду?» – почав свій виступ Василь Томчишин.
Далі тернопільський журналіст описав ситуацію, про яку і газета «Свобода», і сайт «Терен» повідомляли неодноразово.
«Аби попередити протизаконне рішення обласної ради, свободівці зустрічалися з головою облради Віктором Овчаруком, зініціювали прес-конференцію у прес-клубі реформ, виходили з протестною мирною акцією під стіни «білого дому» під час сесії… Хотіли достукатися до депутатів, але…» – продовжував Василь Томчишин.
Тернопільський журналіст зіронізував: «Сьогодні ми чули на початку програми слова Президента України про те, що за свободу слова варто померти. І в той же час його підлеглі – голова обласної ради та голова обласної державної адміністрації, які є членами його ж партії (президентської) – приймають «через коліно» таке рішення. То в мене запитання, – звернувся Василь Томчишин до присутніх, – якщо поліція не має впливу і можливості захистити свободу слова, якщо влада, демократично вибрана, не має бажання захищати цю свободу слова, якщо суди корумповані, і прокуратура також не буде захищати свободу слова, тоді – хто? До журналістів ніхто не дослуховується. І що їм робити в області, коли їх публічно утискають? Коли їм не дають можливості діяти так, як хоче колектив?»
До обговорення долучилася співвласник і шеф-редактор інтернет-видання «Лівий берег» Соня Кошкіна: «Як? Тільки публічністю! Тільки ми самі можемо себе захистити! У нас є той інструмент, про який мріють багато людей, що потрапляють в складні ситуації. Це – публічність. Тим більше, що зараз ера Інтернету і ці можливості ще більше розширились. Якщо ми самі не будемо боротися за якісь цінності, передусім, за свободу слова, ніхто нам в цьому допомагати не буде, в тому числі і суспільство. Тому що в цій ситуації ми слугуємо певним прикладом, певним стандартом».
Вже після ефіру Василь Томчишин висловив задоволення від того, що взяв участь у ток-шоу і доніс до всеукраїнської аудиторії проблеми, які є в нашій області і які пов’язані зі свободою слова та стосунками між владою і журналістами. Колега таки визнав важливість і доречність слів Соні Кошкіної про публічність: «Свободі» потрібно ставати прикладом у боротьбі за справедливість та законність, заручатися підтримкою колег і консолідувати довкола себе тих, хто готовий не боятися відстоювати свободу слова».
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