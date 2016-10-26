Про новинки митного законодавства

Про новинки митно го законодавства, спрощення митного оформлення товарів та нюанси визначення митної вартості говорили на зустрічі в Тернопільській митниці ДФС

Днями в Тернопільській митниці ДФС проведено зустріч керівництва митниці із суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, декларантами, митними брокерами та представниками Асоціації платників податків України в Тернопільській області в напрямку вирішення проблемних питань, що виникають у роботі суб’єктів господарювання.

Учасники заходу обговорили основні проблемні питання, які виникають при реалізації Порядку інформаційного обміну між органами ДФС, іншими державними органами та підприємствами за принципом “єдиного вікна” з використанням електронних засобів передачі інформації, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 року №364.

Однією з головних переваг впровадження даної системи є спрощення бюрократичних процедур та виключення «людського фактору» при митному оформленні товарів. Сьогодні законодавством передбачено 29 документів, які можуть надаватися суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності до митного оформлення. «Єдине вікно» передбачає створення єдиної електронної бази даних, яка дозволяє різним службам контролю та митницям в автоматичному режимі обмінюватися інформацією про вантаж, який проходить через кордон України і про результати його державного контролю.

Окрім цього, учасники зустрічі обговорили основні новації та зміни митного законодавства та проблемні питання визначення митної вартості. Присутнім також наголосили на необхідності правильного і повного заповнення граф митної декларації та дотриманні вимог щодо подання документів, які підтверджують митну вартість товарів.

Наприкінці зустрічі присутні обговорили й інші проблемні питання та висловили сподівання щодо подальшої якісної співпраці.

Відділ організації роботи

Головного управління ДФС у Тернопільській області

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