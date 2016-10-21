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Про лондонські «Ниву» і «Кристал»

21/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Афіша,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Спорт,Тернопілля,Тернопіль |

190006Футболісти з Тернопільщини в Англії виграли «Кубок Лобановського»

Нещодавно в Лондоні відбувся 23-й міжнародний Кубок Лобановського з міні-футболу, в якому взяли участь відразу 24 команди.
Втім, чемпіонський титул розігрували фаворити – українська команда із Лондона «Кристал»  (так і хочеться сказати чортківський «Кристал») та команда Super Euro Tires з міста Пітерборо. Суперники вже зустрічалися у фіналі попереднього Кубка Лобановського, який проходив у травні, і тоді по пенальті перемогла українська команда. Цього разу справа до пенальті не дійшла: з мінімальним рахунком 1:0 перемогу знову святкували українці.
Кращим нападником турніру був визнаний Довідас Кайріс, а в захисті найкраще зіграв Міндаугас Валіс. Найнадійнішим воротарем назвали Володимира Дрогомирецького, а приз за найкращу гру отримав Петро Сокіл. Особливий приз за підтримку турніру вручили Олегу Кецику, який виступав на всіх 23-х Кубках Лобановського.
Нагадаємо, що Кубок Лобановського відбувається два раза на рік. Українські команди протягом 10 років не перемагали на турнірі, і лише команді Ukraine FC («Кристал») вдалося завершити цю низку спортивних невдач.
Переможців турніру чекав грошовий приз у розмірі 1000 фунтів, слід зауважити, що всі кошти від турніру підуть на допомогу українському Донбасу.
Тепер кількома рядками розповімо про український «Кристал» – футбольну команду із Лондона. Заснована вона у 2014 році колишніми гравцями лондонської «Ниви» Ігорем Мелешком та Іваном Таласом. Тренував їх Валентин Грегуль – відомий футболіст, який свого часу грав за тернопільську «Ниву» та івано-франківське «Прикарпаття».
Цікаво, що від футболістів, які хотіли грати за команду Валентина Грегуля у Лондоні, не було відбою, їх кількість щоразу збільшувалася. І два роки тому Ігор Мелешко та Іван Талас вирішили покинути «Ниву» і створити нову футбольну команду «Кристал». Назву вони обрали не випадково, тому що її склад одразу поповнили хлопці з Тернопілля, які ще пам’ятали про чортківський «Кристал».
На сьогодні лондонська команда «Кристал» налічує двадцять футболістів. Добрих слів від уболівальників заслуговують Богдан Гевчук, Богдан Лазечко, Володимир Дрогомирецький, Віталій Іваськів, Олексій Мундес, Ігор Мелешко, Микола Кушнір, Петро Сокіл та Максим Волошин… І, безперечно, спонсор «Кристалу» Олександр Григорів.

За два роки свого існування команда має вже чимало здобутків. У 2014 році, граючи в першій лізі на чемпіонаті Hackney Leyton Footbool League, вона посіла перше місце. У 2015-му їй дісталось 4 місце на чемпіонаті Middlesex County Footbool League. А в 2016-му році «Кристал» став дворазовим чемпіоном міжнародного турніру з міні-футболу «Кубок Лобановського».
Христина ПОГОРЕЦЬКА

 

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Автор: on 21/10/2016. Категорія: Аналітика, Афіша, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Спорт, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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