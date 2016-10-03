Презентація нового роману Лесі Романчук

7 жовтня, в“Українському Домі “Перемога”, відбудеться Презентація нового роману тернопільської письменниці Лесі Коковської-Романчук “Благословен, хто йде” . Початок – о 18.00.

Представитит книгу тернополянам саме у цей день вирішили недарма – 7 жовтня церква вшановує День святої Теклі. Ця свята є головною героїнею роману Лесі Романчук та покровителькою Тернополя водночас.

– Авторка розповість про створення роману, плануємо також запросити кількох друзів до виступу, – розповідає отець Тарас Коковський. – Тут же можна буде придбати книгу, взяти автограф. А після тернопільської презентації ми плануємо представити “Благословен, хто йде” ще й у Києві.

Перша презентація роману пройшла на цьогорічному Форумі видавців у Львові. Події у творі розгортаються в часи першої місійної подорожі святого апостола Павла. Леся Коковська-Романчук запланувала, що ця книга – тільки перша частина більшого задуму. – Ще буде роман про апостола від сімдесяти Климента. Потім – про Кирила і Мефодія і закінчиться Хрещенням Русі-України князем Володимиром. – Якір святого Климента, який загинув у нас, на території України, у Херсонесі, – сказала письменниця.

Джерело: te.20minut.ua

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