Правоохороці затримали злодія-рецидивіста

Крадій проникав у аптеки, магазини та салони краси через балкони, вікна та двері запасних ходів. Зловмисник відкривав їх за допомогою спеціального інструменту, віджимаючи металопластикові рами, або пошкоджуючи замки. Саме це наштовхнуло правоохоронців на думку, що всі ці злочини скоїла одна особа.

Додаткової певності припущенню правоохоронців додав і список речей, які привласнював невідомий. В помешканнях і приміщеннях фірм він крав в основному певний набір цінностей: гроші, дорогу електроніку та побутову техніку, найчастіше ноутбуки. Нерідко зловмисник привласнював і медикаменти, що продаються тільки за рецептом лікаря.

Наприклад, з одного з салонів краси обласного центру невідомий викрав подібним способом п’ять тисяч гривень, два ноутбуки та ігрову приставку, а з іншого стільки ж грошей, телевізор та комп’ютер.

Уже незабаром слідчо-оперативні дії дали результат. У поліцейських з’явилися докази та обґрунтовані підозри, що злочини скоїв відомий їм злодій-рецидивіст. Ним виявився раніше неодноразово судимий за крадіжки, грабунки та розбій двадцятидев‘ятирічний житель Тернополя, що перебуває на обліку в наркологічному диспансері.

Правоохоронці провели санкціонований обшук будинку, де проживав рецидивіст. У помешканні знайшли та вилучили не лише численні цінності підозрілого походження, які передали на експертизу, а й чималу кількість наркотиків.

Три кілограми речовини бурого кольору рослинного походження та декілька пакетів різних частин рослини маку, а також скляну банку так званої «ширки» – відшукали правоохоронці у оселі злодія. Наразі експерти встановлюють походження та призначення цих речовин.

Поліцейські встановили причетність зловмисника до семи крадіжок і оголосили йому підозру. Рецидивіста доправили до Теребовлянського ізолятора тимчасового тримання.

Наразі крадія перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів. Загалом, лише задокументовані злодіяння чоловіка нанесли містянам шкоди на більш ніж сто тисяч гривень.

За фактами злочинів проводяться досудові розслідування згідно з частиною третьою статті 185 КК України – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому. Триває слідство.