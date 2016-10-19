Праведність і гріховність людей у рясах

Інформаційна бомба розірвалася гучно і влучно – на усю країну. Тернопільські панотці розважалися у барі – танцювали, наче ловеласи, обнімали протилежну стать, били пики… Словом, поводилися, як затяті гріховоди, а не душпастирі.

Нагадаю, 16 жовтня у програмі “ТСН Тиждень” загальнонаціонального каналу “1+1″ було продемонстровано відео, де фігурує кілька осіб, дуже схожих на представників Терно-пільської єпархії УАПЦ, а саме: на керуючого Тернопільською єпархією УАПЦ високопреосвященнійшого архієпископа Тернопільського і По-дільського Мстислава, настоятеля храму Різдва Христового Ігоря Семирозума, скарбника цього храму Володимира Герасимчука, іподиякона Віталія Окунського. Мало сказати, що відео викликало резонанс – воно збурило глядачів, а надто тернопільських. Отці виглядали явно нетверезими, у млості вели танці з дівчатами, у бійці були войовничими, гатили кулаками так, наче справжні боксери. І усе це коїлося у піст…

Відтак церква на вулиці Руській – кам’яниця під зеленою покрівлею – опинилася в епіцентрі скандалу. У коментарі журналістам отець Мстислав заперечив свою присутність у барі, а заодно і участь у бійці.

Між тим, у поліції підтвердили, що виїжджали на виклик у місцевий бар, де вгамовували чоловіків, які назвалися капеланами.

Що буде далі? Предстоятель Української автокефальної православної церкви Макарій повідомив журналістам, що тернопільський скандал буде темою для обговорення на засіданні собору єпископів УАПЦ і Патріаршої ради у вівторок, 18 жовтня. “Блаженнійший сказав, що справу розглянуть. Собор розпочнеться о 10 год. у Києві, – прокоментував секретар патріархії УАПЦ о. Віталій Даньчак. – Потрібно бачити оригінальне відео і проаналізувати його”.

Поки я писала цей матеріал, вістей про рішення собору не надходило. Тож хтозна, якою буде розв’язка. Як би там не було, на церкву лягла тінь. У контексті таких неблагопристойних подій згадують і про те, що торік УАПЦ зірвала об’єднання з УПЦ Київського патріархату.

Власне, скандальна подія стала вагомим приводом для дискусій про праведність і гріховність людей у рясах – незалежно від віросповідання, конфесій. У вівторок вранці я йшла через ще порожній ринок і мимоволі чула коментарі продавців, які розкладали крам. Не наважуся цитувати, це навіть уже не обурення, а гидування. Воздалося священнослужителям за непомірний апетит до матеріальних благ, за те, що за бляху на покрівлю церкви можуть “здати” інтереси громади, за бізнесову жилку, зловживання… Дражлива тема, приспана канонами, традиціями, звичаєвим правом, врапт постала без ширми та умовностей. Інтернет зірвався нетерпимими коментарями, наче спала з очей полуда. Зізнаймося: ми багато чого воліли не чути і не бачити. Щоб не похитнулася віра, щоб не помутніло у найчистіших устремліннях. У такий спосіб берегли себе, і напевно, що це правильно. Кожен несе відповідальність за себе.

Темна хвиля спаде. Буде сонце, відчуття захищеності – хтось невидимий вестиме по житті, не дасть збитися на манівці. Буде віра, бо без неї ніяк. Слово Боже, бо воно дороговказ. Так було споконвіків і буде. Але… Традиційна церква, як інституція, яка опікується духовністю, мала б усвідомити, що подоба такого собі аж надто земного батюшки – це великий мінус, слабка ланка. Монополії на людські душі не існує – за них ведеться безперервна боротьба між сотнями уже сформованих і новітніх релі-гійних течій. Як мовиться, святе місце порожнім не буває.

Ольга КУШНЕРИК

Р. S. Наприкінці дня стало відомо, шо Архиєрейський Собор вирішив відправити архієпископа Тернопільського і Подільського Мстислава на покаяння в один із монастирів УАПЦ на місяць. Про це повідомив після завершення Собору секретар Патріархії УАПЦ отець Віталій Даньчак. Двох інших священиків та іподиякона, які теж є на відео, тимчасово відсторонили від пастирських обов’язків. Церква створила комісію і проведе розслідування.

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