Працівники “Укртелекому” запідозрили…бомбу

Повідомлення про підозрілий предмет на балконі приміщення “Укртелекому” надійшло на лінію “102″ 12 вересня о 9:57.

Керівник установи повідомив, що за адресою Чорновола, 4 на другому поверсі лежить темна сумка.

За словами Андрія Фірмана, тимчасово виконуючого обов’язки начальника Тернопільського відділу поліції, на місце події виїхали правоохоронці, експерти-вибухотехніки та інші екстрені служби. Вони оглянули невідому знахідку.

У ході перевірки стало відомо, що сумка загрози не несе, оскільки жодних вибухонебезпечних предметів у ній не виявили.