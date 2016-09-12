Працівники “Укртелекому” запідозрили…бомбу

12/09/2016 | Рубрика: Життя,Здоров`я,Новини,Правова допомога,Соціум,Тернопілля |

Працівники “Укртелекому” виявили у приміщенні підозрілий предмет, повідомляє “Досьє 102″.

1Повідомлення про підозрілий предмет на балконі приміщення “Укртелекому” надійшло на лінію “102″ 12 вересня о 9:57.

Керівник установи повідомив, що за адресою Чорновола, 4 на другому поверсі лежить темна сумка.

За словами Андрія Фірмана, тимчасово виконуючого обов’язки начальника Тернопільського відділу поліції, на місце події виїхали правоохоронці, експерти-вибухотехніки та інші екстрені служби. Вони оглянули невідому знахідку.

У ході перевірки стало відомо, що сумка загрози не несе, оскільки жодних вибухонебезпечних предметів у ній не виявили.

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Автор: on 12/09/2016. Категорія: Життя, Здоров`я, Новини, Правова допомога, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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